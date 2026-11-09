Mở đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai tại 94 xã, phường

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12/2026, triển khai tại 94 xã, phường. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu và đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp, tạo nền tảng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2027.

Đối với 33 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu toàn bộ hoặc một phần, thành phố yêu cầu hoàn thành xử lý 167.240 thửa đất nhóm 2 đủ điều kiện chuyển lên nhóm 1 trước ngày 30/11; rà soát, xác thực thông tin căn cước công dân của người sử dụng đất và đồng bộ 100% thửa đất nhóm 1 lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Về công tác đo đạc, nhóm 22 xã, phường phấn đấu hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng ngoại nghiệp; 8 xã miền núi hoàn thành 100%; nhóm 34 xã, phường do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư hoàn thành tối thiểu 70% khối lượng trong năm 2026, phần còn lại hoàn thành trong quý I/2027.

Thành phố yêu cầu tổ chức thi công cuốn chiếu, khu vực nào đo đạc xong phải triển khai ngay việc kê khai, đăng ký, kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính và tạo lập mã định danh thửa đất, không chờ hoàn thành toàn địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi tiến độ từng địa phương, công bố bảng xếp hạng hằng tuần. Công an thành phố phối hợp xác thực thông tin người sử dụng đất; chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm vận động người dân xác định ranh giới, kê khai, đăng ký đất đai và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, bảo đảm dữ liệu đất đai đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.