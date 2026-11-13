Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Đinh Mùi 2027

Ngày 12-11-2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch được triển khai từ ngày 12-11-2026 đến ngày 28-2-2027.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, kiểm soát thị trường tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam

Theo kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương bố trí lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu, tuyến biên giới, kho hàng, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa, chợ đầu mối, trung tâm thương mại. Các mặt hàng được chú trọng kiểm tra gồm bánh mứt kẹo, bia, rượu, trái cây, thịt gia súc, gia cầm và các nhóm hàng có nguy cơ bị làm giả như dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường địa phương tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Cơ quan quản lý thương mại điện tử phối hợp rà soát các sàn giao dịch, nhất là sàn giá rẻ xuyên biên giới, cùng các website và ứng dụng mạng xã hội để phát hiện hành vi lợi dụng các kênh này để kinh doanh trái phép.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường kiểm soát hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh, tập trung vào hàng cấm, hàng giả nhãn hiệu và hàng gian lận xuất xứ. Cơ quan thuế được giao kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chú trọng hành vi dùng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu hoặc trốn thuế, đồng thời tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Kế hoạch yêu cầu các lực lượng chức năng chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra và chuyển ngay vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phối hợp với viện kiểm sát, tòa án trong quá trình truy tố, xét xử.

Ban Chỉ đạo các địa phương có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, thành phố chuẩn bị đủ nguồn hàng tiêu dùng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra tại địa bàn tập trung vào hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và vi phạm về niêm yết giá, nhất là với các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu cao dịp Tết.