Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 2027

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra kho hàng nghi giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 12/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch, các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo các địa phương xây dựng, tổ chức triển khai đợt cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các lực lượng được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và biện pháp kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không; đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, thị trường nội địa và không gian mạng.

Đợt cao điểm tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón...) và các loại hàng tiêu dùng khác.

Phối hợp đồng bộ, xử lý dứt điểm tình trạng "vơ tròn, cắt khúc"

Kế hoạch yêu cầu các lực lượng chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm cũng phải được xác định rõ.

Các Bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra hàng thiết yếu, hàng có nhu cầu cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển, cơ sở dịch vụ logistics, khu công nghiệp, chợ đầu mối và trung tâm thương mại.

Hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và ứng dụng công nghệ số cũng được giám sát nhằm phát hiện, xử lý hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa lưu thông nội địa. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Kế hoạch yêu cầu thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng chức năng; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua giám sát, kiểm tra phải được chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng được tập huấn để nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm; chấn chỉnh, xử lý tình trạng “cắt khúc” hoặc “vo tròn” vụ việc để xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ có dấu hiệu hình sự cho cơ quan công an điều tra.

Tăng kiểm tra thuế, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo lực lượng hải quan thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, xác định mặt hàng trọng điểm và kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh.

Lực lượng hải quan tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền; chú trọng hàng cấm, hàng giá trị cao, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Lực lượng thuế tăng cường quản lý, chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao như sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế; chuyển giá, trốn thuế và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các đơn vị phối hợp rà soát, xử lý tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma” để vi phạm pháp luật.

Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra thị trường nội địa, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp rà soát các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới, cùng các website và ứng dụng mạng xã hội để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng thương mại điện tử kinh doanh trái phép.

Bộ Công Thương cũng phối hợp với các địa phương theo dõi cung cầu, giá cả hàng thiết yếu, chủ động đề xuất biện pháp ổn định thị trường, không để xảy ra găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đấu tranh với các đường dây, xử lý nghiêm vi phạm

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, đường sông, cảng biển và vùng biển; ngăn chặn, triệt phá các đường dây vi phạm, không để hình thành điểm tập kết hàng xuất lậu, nhập lậu ở khu vực biên giới.

Các lực lượng được yêu cầu tăng cường hợp tác với nước láng giềng trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh, bắt giữ và xử lý vi phạm liên quan đến hai bên biên giới và trên biển. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội Nhân dân phối hợp đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, phức tạp.

Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp nắm tình hình, xác minh, điều tra, bóc gỡ các đường dây buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan công an phối hợp với viện kiểm sát, tòa án đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án để răn đe, phòng ngừa.

Kế hoạch cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, kiểm soát; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực nếu có.

Các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra chuyên ngành, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm; kiểm soát hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên các tuyến giao thông.

Ban chỉ đạo các địa phương tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chuẩn bị đủ nguồn hàng tiêu dùng bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc và vi phạm về niêm yết giá.

Các cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật, phản ánh kết quả đấu tranh và các biểu hiện tiêu cực, tiếp tay, bảo kê vi phạm; vận động người dân không tham gia, tiếp tay và tích cực tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đợt cao điểm kéo dài đến 28/02/2027

Kế hoạch cao điểm được triển khai xuyên suốt từ ngày 12/11/2026 đến ngày 28/02/2027. Các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch riêng trước ngày 20/11/2026.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị duy trì chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng và báo cáo nhanh các vụ việc nổi cộm về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia. Toàn bộ số liệu công tác cao điểm sẽ được tổng kết, đánh giá và báo cáo trước ngày 10/3/2027.

Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân triển khai đối phó, hình thức hoặc buông lỏng địa bàn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng./.