Mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn

Ngày 8/10, Công an TP Huế tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế chủ trì buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Tham dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt cao điểm.

Tại 40 điểm cầu trực tuyến, có đại diện cấp ủy, chính quyền, Chỉ huy Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 8/10 đến ngày 8/12 nhằm chủ động nắm chắc tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để kéo dài thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Giám đốc Công an TP Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại lễ ra quân mở đợt cao điểm.

Trong thời gian 60 ngày, đêm; Công an TP Huế tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, tập trung bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trên các lĩnh vực; chủ động phát hiện vấn đề mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, tham mưu và giải quyết các vụ việc phức tạp trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đặc biệt, tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý, phát hiện và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; tập trung củng cố 18/40 địa bàn không ma túy, tạo nền tảng mở rộng địa bàn không ma túy trong năm 2027.

Các lực lượng xuất quân ngay sau lễ ra quân đợt cao điểm.

Rà soát, đấu tranh, xử lý sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh, hình thành tội phạm; tập trung vào các nhóm, đối tượng, điểm phức tạp về trật tự xã hội; kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ không gian mạng.

Đồng thời, giải quyết thực chất các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ nghiệp vụ. Tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại buổi lễ, Công an TP Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785. Đây là lực lượng được tổ chức nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Trong thời gian 60 ngày, đêm; Công an TP Huế quyết tâm bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an thành phố đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai đợt cao điểm.

Công an TP Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785.

Tại buổi lễ ra quân, Giám đốc Công an TP Huế - Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tập trung rà soát, nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Kết quả đợt cao điểm phải gắn với chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến thực chất về ANTT, góp phần làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường an toàn, ổn định phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngay sau Lễ ra quân của Công an TP Huế, 40 Công an xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân, triển khai các nhiệm vụ của đợt cao điểm trên từng địa bàn.