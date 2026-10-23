Mở dòng khách từ kết nối Hà Nội - Bắc Kinh - Quảng Tây

Chương trình “Giao lưu Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh - Quảng Tây - Hà Nội” diễn ra ngày 23.10 tại Hà Nội

Ba điểm đến, một không gian trải nghiệm

Gần 100.000 lượt khách Việt Nam đến Bắc Kinh (Trung Quốc) trong 7 tháng đầu năm 2026. Riêng lượng khách Việt Nam lưu trú tại Quảng Tây trong 6 tháng tăng 81% so với cùng kỳ.

Những con số ấy đặt cạnh nhau đang gợi ra một thị trường có nhu cầu rõ rệt, trong khi dư địa trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất lớn.

Vấn đề hiện nay là tạo ra những tuyến đi thuận tiện, sản phẩm hấp dẫn và trải nghiệm khác biệt để du khách có thêm lý do kéo dài chuyến đi, quay trở lại và khám phá nhiều điểm đến trong cùng một không gian. Kết nối Hà Nội - Bắc Kinh - Quảng Tây đang mở ra một hướng như vậy.

Theo ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, việc kết nối Bắc Kinh và Quảng Tây tại Hà Nội hướng tới hình thành cơ chế hợp tác thường xuyên giữa ba địa phương, cùng phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới đặc sắc và tạo thuận lợi hơn cho dòng khách hai chiều.

Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội có thể đứng riêng như những điểm đến giàu sức hút. Khi đặt trong cùng một tuyến kết nối, mỗi địa phương lại bổ sung cho hai điểm còn lại một lớp trải nghiệm riêng.

Bắc Kinh có chiều sâu của một cố đô với hơn 3.000 năm lịch sử hình thành đô thị, hơn 870 năm là kinh đô và hệ thống di sản văn hóa thế giới phong phú.

Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn, Di Hòa Viên cùng những khu phố cũ tạo nên lớp ký ức lịch sử đặc biệt. Thành phố hiện đại tiếp tục mở rộng sức hút bằng các không gian văn hóa sáng tạo, bảo tàng, khoa học công nghệ, điện ảnh và truyền hình.

Quảng Tây lại sở hữu lợi thế rất riêng về cảnh quan sơn thủy, văn hóa dân tộc và vị trí tiếp giáp Việt Nam. Đây là một cửa ngõ thuận tiện để khách Việt Nam tiếp cận Trung Quốc bằng các sản phẩm ngắn ngày, du lịch cuối tuần và những tuyến xuyên biên giới.

Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam lưu trú tại Quảng Tây tăng 81% so với cùng kỳ. Việt Nam tiếp tục đứng đầu trong nhóm thị trường khách quốc tế của địa phương này.

Hà Nội bổ sung vào bức tranh ấy chiều sâu của đô thị nghìn năm văn hiến, hệ thống di sản, phố cổ, ẩm thực và đời sống văn hóa đan xen giữa truyền thống với hiện đại.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao ý tưởng kết hợp ba điểm đến.

Theo bà, Bắc Kinh nổi bật với di sản hoàng gia và chiều sâu văn hóa Trung Hoa; Quảng Tây hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa đa dạng; Hà Nội có nét cổ kính, thanh lịch và nhịp sống giao hòa giữa truyền thống với hiện đại.

Khi đặt ba điểm đến trên cùng một tuyến, du khách có thể tiếp cận nhiều lớp văn hóa qua trải nghiệm trực tiếp.

Đây chính là điểm đáng khai thác của liên kết Hà Nội - Bắc Kinh - Quảng Tây. Khách không phải lựa chọn giữa di sản đô thị, cảnh quan thiên nhiên hay trải nghiệm văn hóa. Một sản phẩm được thiết kế tốt có thể đưa những yếu tố ấy vào cùng một chuyến đi.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình giao lưu

Dòng khách đã có, dư địa vẫn lớn

Thị trường Việt Nam - Trung Quốc đang có nền tảng khách đủ lớn để các doanh nghiệp mạnh dạn phát triển sản phẩm mới. Bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, mỗi năm có khoảng 7 - 8 triệu lượt khách Việt Nam sang Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 5 triệu lượt mỗi năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4 triệu lượt khách Trung Quốc. Mức tăng hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra cho Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Khoảng cách giữa quy mô khách hiện hữu và tiềm năng thị trường đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để dòng khách hai chiều tăng đều hơn, đồng thời nâng chất lượng chi tiêu và trải nghiệm?

Câu trả lời trước hết nằm ở sản phẩm. Khách Việt Nam đến Bắc Kinh hiện có nhiều mục đích khác nhau, từ thương mại, tham quan tới nghiên cứu học thuật. Ẩm thực, khoa học công nghệ, các sản phẩm văn hóa sáng tạo điện ảnh - truyền hình đang tạo thêm sức hút.

Bắc Kinh cũng đang chủ động làm mới sản phẩm dành cho khách quốc tế. Thành phố đã giới thiệu 10 tuyến du lịch theo chủ đề “Những khám phá mới ở Bắc Kinh”, đồng thời xây dựng danh sách ẩm thực, sản phẩm mua sắm và 10 không gian trải nghiệm mới trong năm 2026.

Quảng Tây có lợi thế khác. Những chuyến đi cuối tuần, du lịch đường bộ, trải nghiệm văn hóa dân tộc, cảnh quan và không gian biên giới có thể phù hợp với nhóm khách Việt Nam muốn đi ngắn ngày, linh hoạt về thời gian.

Khi hai nhóm sản phẩm ấy kết nối được với Hà Nội, thị trường sẽ có thêm những lựa chọn đa dạng hơn. Khách Trung Quốc có thể dành nhiều thời gian hơn cho Hà Nội, mở rộng trải nghiệm ra các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, di sản và đời sống đô thị. Khách Việt Nam có thể kết hợp Quảng Tây và Bắc Kinh trong cùng một chuyến đi, tùy theo thời gian và nhu cầu.

Đại biểu tham dự các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình

Chính sách đang mở đường cho sản phẩm

Khả năng phát triển tuyến du lịch xuyên biên giới cũng được hỗ trợ bởi những thuận lợi mới về đi lại.

Từ ngày 20.8.2026, công dân Việt Nam có thể áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc với hộ chiếu phổ thông và vé liên chặng, nhập cảnh qua 65 cửa khẩu mở, trong đó có Bắc Kinh. Thời gian lưu trú tối đa là 240 giờ, tương đương 10 ngày, trong phạm vi khu vực được quy định.

Bắc Kinh cũng đang hoàn thiện hệ thống dịch vụ dành cho khách quốc tế. Hai sân bay lớn có quầy phục vụ đa ngôn ngữ và làn thủ tục riêng.

Giao thông kết nối sân bay với trung tâm thuận tiện; thẻ ngân hàng phát hành ở nước ngoài có thể sử dụng trên phương tiện giao thông công cộng; các điểm hoàn thuế được bố trí tại khu vực trung tâm… cũng góp phần thu hút khách Việt Nam tới Trung Quốc.

Những điều kiện ấy tạo thêm không gian để doanh nghiệp thiết kế sản phẩm linh hoạt. Khách có thể nhập cảnh qua Quảng Tây, trải nghiệm cảnh quan và văn hóa vùng biên giới, sau đó tiếp tục tới Bắc Kinh. Hoặc từ Bắc Kinh kết nối xuống Quảng Tây, trước khi trở về Việt Nam.

Với Hà Nội, khả năng tham gia vào những tuyến liên kết như vậy mở thêm cơ hội thu hút khách Trung Quốc lưu trú lâu hơn và phát triển các sản phẩm có chiều sâu văn hóa.

Từ những cuộc giao lưu tới sản phẩm cụ thể

Liên kết du lịch chỉ tạo ra hiệu quả rõ rệt khi được chuyển thành những sản phẩm mà du khách có thể mua, trải nghiệm và quay lại.

Hà Nội và Bắc Kinh đã có nền tảng hợp tác giữa hai thủ đô. Tháng 9.2026, cơ quan quản lý văn hóa và du lịch Hà Nội tổ chức chương trình quảng bá tại Bắc Kinh.

Tháng 10, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh tới Hà Nội tiếp tục trao đổi, kết nối. Chuỗi hoạt động liên tiếp đang tạo nền tảng để quan hệ hợp tác du lịch giữa hai thành phố được duy trì thường xuyên hơn.

Quảng Tây cũng đang thúc đẩy mạnh thị trường Việt Nam thông qua chương trình “Hàng vạn du khách Việt Nam khám phá Quảng Tây - Du lịch xuyên biên giới cuối tuần”.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham gia Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 - năm 2026 tại Quế Lâm, gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và tăng cường xúc tiến tại Quảng Tây.

Những hoạt động quảng bá đang dần tạo ra mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Phần tiếp theo cần được đặt vào bàn làm việc của các doanh nghiệp lữ hành: xây dựng tour, kết nối vận chuyển, thống nhất lịch trình, phát triển sản phẩm theo từng nhóm khách và tạo cơ chế phối hợp lâu dài giữa các bên.

Bắc Kinh có thể kết nối với Quảng Tây theo tuyến Nam - Bắc Trung Quốc. Hà Nội có thể trở thành điểm đến độc lập hoặc mắt xích trong những sản phẩm liên quốc gia. Quảng Tây có thể đóng vai trò cửa ngõ cho các chuyến đi đường bộ, trong khi Bắc Kinh bổ sung sức hút của di sản, đô thị, khoa học công nghệ và văn hóa sáng tạo.

Một sản phẩm như vậy sẽ khác với tour tham quan thông thường. Du khách được tiếp cận nhiều không gian văn hóa trong cùng một chuyến đi, doanh nghiệp có thêm khả năng kéo dài thời gian lưu trú và địa phương có cơ hội phân bổ dòng khách tới nhiều điểm đến hơn.

Khu vực trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong du lịch

Văn hóa tạo nền cho dòng khách

Điểm kết nối giữa ba địa phương thể hiện rất rõ trong các cuộc giao lưu văn hóa. Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đang đảm nhận vai trò giới thiệu văn hóa và du lịch Bắc Kinh, Quảng Tây tới công chúng Việt Nam thông qua triển lãm, giao lưu, trải nghiệm di sản phi vật thể và biểu diễn nghệ thuật.

Tại chương trình ngày 23.10, công chúng được trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa số, tô màu tượng “Thỏ Gia”, in tranh chúc phúc, làm hoa nhung phong cách Kinh kịch và dấu trang gấm Choang.

Những trải nghiệm trực tiếp như vậy giúp điểm đến xuất hiện trước công chúng bằng cảm xúc cụ thể. Những món ăn, kỹ thuật thủ công, câu chuyện di sản hay trải nghiệm công nghệ đều có thể trở thành chất liệu để du khách hình dung chuyến đi.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng có hệ thống di sản, ẩm thực và văn hóa đô thị đủ sức tạo ra những trải nghiệm riêng cho khách Trung Quốc. Khi doanh nghiệp hai bên cùng tham gia thiết kế sản phẩm, giao lưu văn hóa có thể trở thành phần lõi của sản phẩm du lịch, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh yêu cầu hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc cần chủ động, thực chất và sáng tạo hơn, đồng thời nâng chất lượng trải nghiệm và hiệu quả hợp tác.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, địa phương và đối tác Trung Quốc để tăng trao đổi khách hai chiều, nâng chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của du lịch trong kết nối nhân dân hai nước.

Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 đang tạo một thời điểm thuận lợi để những ý tưởng liên kết được chuyển thành sản phẩm cụ thể. Với Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây, dư địa ấy càng rõ khi thị trường đã có dòng khách thực tế, chính sách đi lại thuận lợi hơn và nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Bài toán tiếp theo là biến sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và nhu cầu đi lại thành những tuyến du lịch có sức hút lâu dài. Khi ba điểm đến cùng xuất hiện trong một sản phẩm, dòng khách có thêm lý do để di chuyển, lưu trú và chi tiêu tại nhiều địa phương.

Một mạng lưới như vậy sẽ đưa hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu trao đổi khách hai chiều cân bằng, chất lượng và thực chất.

Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây, mỗi điểm đến giữ một sắc thái riêng, nhưng khi được nối bằng sản phẩm phù hợp, có thể cùng tạo nên một không gian du lịch xuyên biên giới giàu trải nghiệm và giàu dư địa phát triển.