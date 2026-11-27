Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam trên đỉnh chùa Đồng, ở độ cao 1.068m so với mực nước biển. Trong không gian núi non hùng vĩ, giữa thời khắc bình minh, hàng nghìn người dân và du khách sẽ cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia mặc áo đỏ sao vàng hoặc mang theo cờ Tổ quốc.

Dự kiến hàng chục nghìn người sẽ tham gia chương trình "Bình minh trên đỉnh thiêng"

Bên cạnh nghi thức chào cờ, chương trình còn có các hoạt động ngắm bình minh, thiền trà và thưởng thức nghệ thuật. Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hỗ trợ giảm 50% giá vé cáp treo cho người tham gia; đồng thời mở cửa đón khách trải nghiệm cáp treo từ 3h30 sáng cùng ngày.

Người dân và du khách có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua mã QR do Ban Tổ chức công bố

Yên Tử không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, biểu tượng của hào khí Đông A, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị tư tưởng cao quý của Phật hoàng - Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, để lại cho hậu thế triết lý sống hòa hợp giữa đạo và đời, tinh thần yêu nước, thương dân, hướng thiện và nhân văn sâu sắc.

Cùng nhau chào cờ, hát Quốc ca chính là mỗi cá nhân tự bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước

Chương trình chính là sự gặp mặt, giao lưu để mọi người cùng nhau đón ánh bình minh rực rỡ giữa biển mây đại ngàn; cùng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử, cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và sự gắn kết của những trái tim Việt Nam.

Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026”, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308–2026), góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Đỉnh thiêng Yên Tử chào đón tất cả du khách

Đến Yên Tử - để không chỉ ngắm bình minh mà còn đánh thức niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong mỗi trái tim.