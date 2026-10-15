Mở đăng ký Giải Dat Phat Sports Cup -Pickleball Tournament

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho vận động viên giao lưu, tranh tài, nâng cao trình độ chuyên môn; lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu pickleball nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 24/10 tại cụm sân pickleball Quang Minh (phường Hòa Cường). Đối tượng tham dự là các tay vợt pickleball trên địa bàn thành phố và cả nước.

Ban tổ chức đưa vào thi đấu nội dung cá nhân và đôi dành cho nam, nữ với trình 5.4 và 6.0. Các vận động viên có nhu cầu đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày giải khởi tranh.