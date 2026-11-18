Giải diễn ra từ ngày 1-20/12 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Khê và Trung tâm Thể thao K47 Lý Thái Tổ (phường Thanh Khê). Giải áp dụng theo luật bóng rổ FIBA 5x5 hiện hành do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ban hành và một số quy định riêng của giải. Đây là sân chơi hấp dẫn được các đội tuyển, câu lạc bộ bóng rổ phong trào trên địa bàn thành phố mong chờ hằng năm.

Thông qua giải nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên tranh tài và không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ kỷ niệm; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng rổ trên địa bàn thành phố. Các câu lạc bộ, đội tuyển có nhu cầu tham dự giải gửi đăng ký về Ban tổ chức qua địa chỉ “https://forms.gle/umn7dJPKF3uASBkz6”.