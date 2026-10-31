Mở đăng ký Giải bóng đá 7 người U18 thành phố Đà Nẵng

Thông qua giải nhằm tạo sân chơi hấp dẫn dành cho các đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng; thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao trong học đường nói chung.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 22/11 - 27/12 tại Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Đà Nẵng (phường Liên Chiểu). Dự kiến giải có 12-16 đội tham dự. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp. Độ tuổi vận động viên tham gia sinh từ năm 2009 - 2011. Học sinh thi đấu cho đội bóng theo đơn vị trường đang theo học. Hồ sơ đăng ký gửi về ban tổ chức trước ngày giải khởi tranh.