Mở đăng ký Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga 2026 dành cho học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo tổ chức Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga năm 2026. Chương trình do Bộ GD&ĐT Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga chỉ đạo; Viện Tiếng Nga quốc gia Pushkin và Trung tâm Tiếng Nga A.X. Pushkin thực hiện.

Các thí sinh dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga năm 2025 (Ảnh: moet).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm củng cố vị thế của tiếng Nga như một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế; khuyến khích công dân Việt Nam học chuyên sâu, tạo động lực học tập và mong muốn du học tại Liên bang Nga; đồng thời giúp học sinh, sinh viên Việt Nam hiểu sâu hơn về đất nước và văn hóa Nga.

Ở hai bảng thi, tối đa 100 thí sinh được chọn vào vòng chung kết. Đối tượng dự thi gồm học sinh THPT, sinh viên và học viên đang theo học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc thi là tiếng Nga. Người có quốc tịch Nga hoặc đã nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Liên bang Nga không được tham gia.

Cuộc thi chia làm hai bảng, dành cho học sinh THPT và dành cho sinh viên, học viên đại học. Thí sinh đăng ký từ ngày 15/9 đến hết 12/10 trên cổng thông tin "Giáo dục bằng tiếng Nga" (pushkininstitute.ru) để nhận tài khoản cá nhân.

Vòng loại diễn ra trực tuyến từ ngày 19/10-1/11. Thí sinh nhận đề và nộp bài trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Ban tổ chức sẽ chọn tối đa 100 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra trực tiếp tại Hà Nội từ ngày 23/11-11/12. Những thí sinh dừng bước ở vòng loại được cấp giấy chứng nhận điện tử.

Đơn vị đăng ký tham gia cần gửi công văn xác nhận, danh sách thí sinh và thông tin giáo viên phụ trách về Trung tâm Tiếng Nga A.X. Pushkin trước ngày 26/9.

Căn cứ kết quả, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 6 thí sinh đoạt giải, gồm ba học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và ba sinh viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học.

Các thí sinh đoạt giải được nhận Bằng khen và Giấy chứng nhận học bổng "Khóa thực tập ngôn ngữ mùa hè" kéo dài một tháng tại Viện Pushkin. Học bổng bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn và ở tại Viện Pushkin, có hiệu lực trong một năm kể từ thời điểm nhận Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, toàn bộ chi phí di chuyển đến Hà Nội, lưu trú, ăn uống và tham gia chương trình văn hóa của thí sinh dự vòng chung kết cùng người dẫn đoàn sẽ do phía Nga chi trả.

Hồ sơ đăng ký tham gia của các đơn vị gồm công văn xác nhận tham dự, danh sách thí sinh dự thi, thông tin giáo viên hoặc giảng viên đầu mối phụ trách và thông tin liên lạc. Hồ sơ gửi trước ngày 26/9/2026 về Trung tâm Tiếng Nga A.X. Pushkin.

Thể lệ và thông tin chính thức về cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế tại icd.edu.vn và cổng thông tin "Giáo dục bằng tiếng Nga" tại pushkininstitute.ru.