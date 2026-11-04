Mở đăng ký Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026

Cuộc thi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Đây là sân chơi nghệ thuật dành cho những người yêu âm nhạc, học tiếng Trung, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam tuổi từ 15 đến 45, gồm sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo, người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát. Thí sinh có thể đăng ký đơn ca hoặc theo nhóm (tối đa 5 người, tổng độ tuổi không quá 150 tuổi). Thí sinh dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Các ca khúc dự thi được trình bày bằng tiếng Trung phổ thông, có nội dung nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và những chủ đề phù hợp. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh lựa chọn các làn điệu dân ca Trung Quốc. Tác phẩm phải phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục, không có nội dung nhạy cảm hoặc đi ngược tinh thần hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Cuộc thi gồm 3 vòng: vòng sơ khảo, thí sinh gửi video trình bày một ca khúc tự chọn để Ban tổ chức thẩm định; vòng chung khảo, thí sinh biểu diễn trực tiếp một ca khúc trong danh mục được ban tổ chức tuyển chọn, phê duyệt; vòng chung kết, thí sinh biểu diễn trực tiếp hai ca khúc. Cổng đăng ký trực tuyến mở từ ngày 30/10 và lần lượt đóng vào ngày 15/11 đối với khu vực miền Trung, ngày 18/11 đối với khu vực miền Nam và ngày 20/11 đối với khu vực miền Bắc. Vòng sơ khảo xét duyệt hồ sơ từ ngày 15/11; vòng chung khảo khu vực miền Trung tổ chức ngày 24/11 tại Đà Nẵng; khu vực miền Nam ngày 26/11 tại Cần Thơ và khu vực miền Bắc ngày 28/11 tại Quảng Ninh.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải Nhất (50 triệu đồng/giải), 5 giải Nhì (20 triệu đồng/giải) và 7 giải Chuyên đề (5 triệu đồng/giải), kèm huy chương, giấy chứng nhận và quà tặng theo từng hạng mục. Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 8/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.