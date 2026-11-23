Ngay sau thời điểm chính thức mở cấp lúc 00h00 ngày 23/11/2026, ba đuôi tên miền quốc gia Việt Nam mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn đã ghi nhận 522 tên miền được đăng ký thành công chỉ trong 60 phút đầu tiên

Theo số liệu từ VNNIC, chỉ sau 60 phút đầu tiên, đã có 522 tên miền được đăng ký thành công, trong đó riêng nhóm tên miền .ap.vn ghi nhận hơn 400 tên miền, cho thấy sức hút đáng chú ý của nhóm tên miền hướng tới lĩnh vực ứng dụng, phần mềm và công nghệ.

Nhiều tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, có giá trị nhận diện cao đã được đăng ký ngay trong giờ đầu mở cấp. Tiêu biểu như ai.ap.vn, vr.ap.vn, pc.ap.vn, vn.ap.vn ở nhóm công nghệ; shop.on.vn, play.on.vn, auto.on.vn ở nhóm kinh doanh trực tuyến; bds.ad.vn, spa.ad.vn, event.ad.vn, tv.ad.vn ở nhóm quảng cáo, truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Đáng chú ý, không chỉ được đăng ký, nhiều tên miền đã nhanh chóng được đưa vào khai thác, sử dụng thực tế, với các website hoạt động ngay sau khi được cấp như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn, thocu.ap.vn. Điều này cho thấy hiệu quả của việc phát triển tài nguyên Internet gắn với nhu cầu sử dụng, từ cấp phát tên miền đến hình thành các địa chỉ hiện diện trực tuyến, phục vụ hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin và dịch vụ số.

Để bảo đảm mở cấp đồng thời ba không gian tên miền mới an toàn, thông suốt, VNNIC đã chủ động chuẩn bị đồng bộ hạ tầng DNS quốc gia, hệ thống tiếp nhận đăng ký tên miền (SRS-EPP), năng lực xử lý lượng lớn yêu cầu đăng ký đồng thời cùng các phương án bảo đảm an toàn thông tin và dự phòng. Hệ thống DNS quốc gia được cấu hình, triển khai DNSSEC cho cả ba không gian tên miền mới, sẵn sàng tiếp nhận và phân giải các tên miền ngay sau khi đăng ký.

Đặc biệt, VNNIC chú trọng bảo đảm khả năng liên thông với hệ thống DNS toàn cầu, đồng thời chủ động phối hợp cập nhật ba không gian tên miền mới vào Public Suffix List (PSL), giúp các nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước, quốc tế nhận diện chính xác tên miền mới, tạo điều kiện để chủ thể sử dụng các dịch vụ DNS Hosting, website, email, chứng thư số TLS/SSL và các dịch vụ trên nền tên miền.

VNNIC cũng phối hợp chặt chẽ với các Nhà đăng ký trong cấu hình, kết nối hệ thống, kiểm thử liên thông, kiểm thử tải, xử lý tình huống đăng ký đồng thời và phương án ứng phó sự cố. Tại thời điểm mở cấp, công tác trực, giám sát và điều hành kỹ thuật được triển khai tập trung. Mặc dù tiếp nhận lượng lớn yêu cầu đăng ký ngay trong những phút đầu tiên, hệ thống vẫn vận hành ổn định, phản hồi nhanh, bảo đảm quá trình đăng ký, cấp phát và đưa tên miền vào sử dụng thông suốt.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự quan tâm của thị trường mà còn cho thấy sự sẵn sàng của hạ tầng tài nguyên Internet quốc gia, bảo đảm các không gian tên miền mới được khai thác an toàn, hiệu quả ngay từ thời điểm đầu tiên.

Theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ba đuôi tên miền cấp 2 dùng chung mới dưới ".vn" được bổ sung gồm .ad.vn, .on.vn và .ap.vn, đáp ứng nhu cầu sử dụng tên miền trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và công nghệ số.

Việc đưa vào khai thác ba không gian tên miền mới là bước cụ thể hóa định hướng phát triển tài nguyên Internet quốc gia, mở rộng khả năng định danh trên môi trường số, đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh doanh, dịch vụ và công nghệ mới.

Đồng thời, việc phát triển tài nguyên tên miền gắn với nhu cầu và hiệu quả sử dụng thực tế góp phần nâng cao giá trị khai thác tên miền quốc gia ".vn", thúc đẩy các chủ thể xây dựng website, ứng dụng và dịch vụ số, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Với việc chính thức mở cấp .ad.vn, .on.vn và .ap.vn, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thêm cơ hội lựa chọn những tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.

Mỗi tên miền là duy nhất và chỉ có thể được đăng ký cho một chủ thể tại cùng một thời điểm. Việc nhiều tên miền đẹp được đăng ký ngay trong giờ đầu mở cấp cho thấy các tổ chức, cá nhân nên chủ động tìm kiếm và đăng ký sớm để gia tăng cơ hội sở hữu tên miền mong muốn.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã sở hữu tên miền gắn với thương hiệu, sự xuất hiện của ba đuôi tên miền mới là cơ hội để mở rộng danh sách tên miền, củng cố nhận diện và chủ động bảo vệ thương hiệu trên Internet. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp bảo đảm tính nhất quán trong nhận diện thương hiệu trên các không gian tên miền mà còn hạn chế nguy cơ tên gọi thương hiệu bị chủ thể khác đăng ký trước, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các kênh quảng bá, kinh doanh trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong tương lai.