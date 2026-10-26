Mở đăng ký 5.000 vé miễn phí xem Concert Quốc gia 'Nối Vòng Tay Lớn'

Theo ban tổ chức, mỗi căn cước công dân tương ứng một vé và một người tham dự. Hệ thống sẽ tự động đóng cổng đăng ký mỗi đợt ngay sau khi đạt đủ số lượng vé.

Khán giả cần tải ứng dụng và cập nhật trước các thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân và hình ảnh căn cước công dân để phục vụ việc xác minh, đổi vé cứng. Người đăng ký thành công sẽ nhận mã QR cùng thông tin về thời gian, địa điểm đổi vé. Mỗi mã QR chỉ có giá trị quét một lần; ban tổ chức từ chối giải quyết trường hợp mã bị lộ và đã được sử dụng trước đó.

Cách thức đăng ký nhận vé.

Concert Quốc gia “Tự Hào Là Người Việt Nam 2026 - Nối Vòng Tay Lớn” diễn ra ngày 1/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên, dự kiến phục vụ 30.000 khán giả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ 10 phút.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gắn với hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh kết hợp với Festival Trà Quốc tế.

Lấy cảm hứng từ mạch nguồn cách mạng Việt Bắc, chương trình gồm ba chương: “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”. Nội dung xuyên suốt kể câu chuyện về tinh thần đoàn kết, yêu thương và ý chí vượt qua thử thách của dân tộc Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Các giai điệu đi cùng năm tháng được kết hợp với âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh nghệ thuật. Chương trình cũng sử dụng các công nghệ trình diễn như 3D mapping, laser, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết chương trình hướng tới kết nối các thế hệ, từ những người đã chiến đấu, hy sinh đến những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

​​​​​​​Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol….

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol và Hương Ly, cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ trẻ, nhóm nhạc, nhóm hợp xướng và diễn viên múa.

Ngoài địa điểm chính tại Sân vận động Thái Nguyên, ban tổ chức lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ khán giả theo dõi trực tiếp tại hai địa điểm cầu là Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức, hướng tới lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.