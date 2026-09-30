Mỏ đá lớn nhất Quảng Ngãi tập trung cung ứng nguồn vật liệu đá phục vụ thi công các dự án phát triển kinh tế-xã hội

Tỉnh Quảng Ngãi cho phép năm 2026, mỏ đá An Hội được nâng công suất khai thác từ 250.000m3 đá nguyên khối/năm lên 375.000m3 đá nguyên khối/năm để phục vụ thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, năm 2026, điều chỉnh nâng công suất khai thác khoáng sản mỏ đá An Hội từ 250.000m3 đá nguyên khối/năm lên 375.000m3 đá nguyên khối/năm để phục vụ thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh của 3 chủ đầu tư, với tổng khối lượng 158.881m3 đá các loại.

Dây chuyền sản xuất nguyên liệu đá các loại tại mỏ đá An Hội đã hoạt động trở lại. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có 3 dự án: đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn km23-km29, với nhu cầu đá xây dựng các loại là 71.462m3.

Tiếp đến là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có 10 dự án, với nhu cầu đá xây dựng các loại 30.419m3 và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có 8 công trình sửa chữa đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, với nhu cầu đá xây dựng các loại 57.500m3.

Mỏ đá An Hội tiến hành cung cấp đá các loại cho nhà thầu thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Long (chủ mỏ đá An Hội), để bảo đảm việc cung cấp khoáng sản đúng mục đích, nhu cầu và đối tượng sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trước khi ký kết hợp đồng mua đá xây dựng tại mỏ đá An Hội, các nhà thầu phải cung cấp công văn xác nhận của chủ đầu tư về khối lượng đá các loại, đồng thời cam kết sử dụng toàn bộ sản lượng nguyên liệu đá đã mua để phục vụ thi công công trình được ghi rõ trong công văn.

Cùng với đó, các nhà thầu phải đăng ký từng biển số xe khi đến nhận nguyên liệu đá tại mỏ. Khi xe tải đến mỏ chở nguyên liệu đá các loại, đều được xác nhận cân đầu vào và đầu ra khối lượng đá đã mua.

Mỏ đá An Hội cam kết bảo đảm cung ứng đủ nguyên liệu đá các loại cho các nhà thầu thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Mỏ đá An Hội sẵn sàng hoạt động hết công suất, bảo đảm cung ứng đủ nguồn nguyên liệu đá phục vụ thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi cụ thể trong quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản. Mỏ tuyệt đối không cung cấp cho đối tượng, mục đích khác”, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Long cam kết.

Việc cho phép mỏ đá An Hội được điều chỉnh nâng công suất khai thác sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo các chủ đầu tư, việc cho phép mỏ đá An Hội được điều chỉnh nâng công suất khai thác trong năm 2026 sẽ khắc phục thực trạng thiếu hụt nguồn vật liệu đá, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.