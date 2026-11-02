Mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan khu di tích, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 3-11-2026

Theo đánh giá, thời gian qua, Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026. Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, hệ số dự phòng đúng quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh chụp ngày 1-4-2026. Ảnh: VĂN CHIỂN

Các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa Lăng từ ngày 3-11-2026 để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị, văn hóa theo kế hoạch thường xuyên.