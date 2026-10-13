Mở cửa tối đa các thiết chế văn hóa, phục vụ Nhân dân dịp 24/11

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Kéo dài thời gian phục vụ, tạo điều kiện để người dân thụ hưởng văn hóa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thực hiện nghiêm Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là năm đầu tiên tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, để mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng nhau giữ gìn, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hoá, đất nước và con người Việt Nam.

Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc; văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Sự kết hợp này phải theo hướng tự nhiên, tạo động lực tương tác, bổ trợ để phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất. Việc kết nối thành một tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp nhằm thực sự đi vào đời sống Nhân dân.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải tạo được dấu ấn ngay trong lần tổ chức đầu tiên để định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động và thực sự thấy mình là một phần của ngày văn hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng tối đa các không gian văn hóa để phục vụ Nhân dân; phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp, nhất là vào ngày 24/11 để người dân được tham gia và được thụ hưởng.

Tạo không khí ngày hội văn hóa đại đoàn kết dân tộc rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc

Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, tạo không khí ngày hội văn hóa đại đoàn kết dân tộc rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc trên phạm vi cả nước. Tổ chức treo cờ Tổ quốc trong suốt tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng trong cả hệ thống chính trị để tạo sự hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện ngay hướng dẫn chi tiết Khung hoạt động của tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc (trước 15/10/2026), làm cơ sở để các địa phương và các Bộ, cơ quan chủ động triển khai thực hiện, tránh trùng lắp, trong đó lưu ý lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; tổ chức họp báo trước ngày 22/10/2026.

Cùng với đó, khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình và sản phẩm văn hóa trên toàn quốc; yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật thông tin, nội dung hoạt động cũng như lịch sự kiện của địa phương đồng bộ lên nền tảng này để kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch tổng thể các hoạt động trong chuỗi sự kiện văn hoá trong cả nước.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối ngày 24/11

Phó Thủ tướng đề nghị thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, bên cạnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chung nêu trên, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối ngày 24/11/2026, quy mô khoảng 60.000 người tham gia, bảo đảm đặc sắc, hấp dẫn, an ninh, an toàn tuyệt đối; tạo điểm nhấn ấn tượng của tuần văn hoá đại đoàn kết dân tộc.