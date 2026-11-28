Nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, giới thiệu các dòng hoa mới hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, chuỗi hoạt động mở cửa nhà vườn dự kiến gồm 15 chương trình, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu ngành hoa trên cả nước tham gia.

Các dòng hoa lily, hồng môn, thược dược... khoe sắc trong chương trình Openday 2026, thu hút sự quan tâm của các đơn vị kinh doanh và người yêu hoa

Đây không chỉ là dịp để các nhà vườn giới thiệu sản phẩm, công nghệ và những giống hoa mới mà còn tạo cơ hội để người trồng hoa gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Đại diện các nhà vườn, doanh nghiệp và người kinh doanh hoa trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, kết nối nguồn cung ứng trực tiếp tại chương trình

Hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng, đưa du khách đến gần hơn với vùng sản xuất và lan tỏa giá trị của ngành hoa trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Hoạt động mở cửa nhà vườn góp phần đưa du khách đến gần hơn với vùng sản xuất, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng và mở rộng cơ hội hợp tác cho ngành hoa