Mở cửa nhà vườn, kết nối ngành hoa Đà Lạt dịp Festival Hoa 2026
Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Hiệp hội Hoa Đà Lạt khởi động chuỗi hoạt động mở cửa nhà vườn (Openday 2026), tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các đơn vị sản xuất với doanh nghiệp, người kinh doanh hoa, nghệ nhân cắm hoa và du khách.
Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, chuỗi hoạt động mở cửa nhà vườn dự kiến gồm 15 chương trình, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu ngành hoa trên cả nước tham gia.
Đây không chỉ là dịp để các nhà vườn giới thiệu sản phẩm, công nghệ và những giống hoa mới mà còn tạo cơ hội để người trồng hoa gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng hợp tác kinh doanh.
Hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng, đưa du khách đến gần hơn với vùng sản xuất và lan tỏa giá trị của ngành hoa trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mo-cua-nha-vuon-ket-noi-nganh-hoa-da-lat-dip-festival-hoa-2026-476213.html