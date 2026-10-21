Mở cửa đón làn sóng đầu tư

Hiện thực hóa dòng vốn đầu tư

Sản xuất các thiết bị smarthome tại Nhà máy Lumi Smart Factory (Khu công nghiệp Thăng Long III).

Giữa tháng 6/2026, tại KCN Yên Quang, xã Thịnh Minh, nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko chính thức khởi công, tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Trước đó, chỉ trong 48 giờ kể từ khi nộp đủ hồ sơ, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi được đưa vào cơ chế “luồng xanh” để tập trung hỗ trợ. Ông Tsuchibashi Akito - Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Meiko, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ đột phá của địa phương. Việc dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo cơ chế “luồng xanh” là minh chứng rõ nhất cho sự đồng hành, quyết liệt của chính quyền tỉnh Phú Thọ. Sự nhanh chóng về thủ tục hành chính, hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện đã tạo niềm tin để Meiko quyết định lựa chọn nơi đây làm cứ điểm sản xuất công nghệ cao lâu dài.

Tháng 8/2026, UBND tỉnh phối hợp với liên danh các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công KCN Thịnh Minh với quy mô 429,5ha, tổng mức đầu tư hơn 4.832 tỷ đồng và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 quy mô 72,41ha, tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, nhiều KCN trọng điểm đã khởi công như KCN Phúc Yên, Đoan Hùng... Các dự án KCN Phù Ninh, Sông Lô I cùng nhiều KCN khác đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến hết tháng 9/2026, tỉnh đã thành lập 32 KCN (18 KCN đi vào hoạt động, 7 KCN đang xây dựng, 7 KCN đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng). Phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu KCN như: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Thanh Cao, Thanh Ba, Yên Lạc, Bình Xuyên - Yên Lạc I & II, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa.

Không chỉ hạ tầng công nghiệp mở rộng nhanh chóng, Phú Thọ còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư nước ngoài. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, trong đó, các KCN thu hút khoảng 2,18 tỷ USD, bằng 146,3% kế hoạch; riêng quý III đạt gần 657 triệu USD. Toàn tỉnh hiện có 802 doanh nghiệp FDI, tập trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghệ cao. Đáng chú ý, có 59 lượt dự án FDI đang hoạt động điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 1,724 tỷ USD - gấp hơn 5 lần tổng vốn đăng ký cấp mới. Việc các nhà đầu tư hiện hữu liên tục rót thêm vốn mở rộng dây chuyền sản xuất thể hiện niềm tin chiến lược và cam kết gắn bó lâu dài với Phú Thọ. Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Hiện, các KCN đang hoạt động còn khoảng 438,58ha đất công nghiệp hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho thuê. Với mục tiêu thu hút từ 2 - 2,5 tỷ USD/năm vào KCN (suất đầu tư bình quân 7,5 - 8 triệu USD/ha), tỉnh cần chuẩn bị khoảng 250 - 300ha đất sạch mỗi năm. Muốn giữ nhịp thu hút vốn tỷ USD, Phú Thọ xác định phải luôn chuẩn bị sẵn mặt bằng chất lượng cho nhà đầu tư.

Sẵn sàng đón dòng vốn mới

Khoảng cách từ biên bản ghi nhớ đến nhà máy hoạt động phụ thuộc vào tiến độ giao đất, hạ tầng kỹ thuật và thời gian xử lý thủ tục. Do đó, tỉnh đang triển khai song song 2 nhiệm vụ: Chủ động thu hút đầu tư bên ngoài và chuẩn bị toàn diện các điều kiện bên trong. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Nga, Na Uy, Đan Mạch; làm việc trực tiếp với các tập đoàn lớn như Toyota, YCH, Meiko, SK, Geely, C.P, Amata... Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã hỗ trợ thủ tục cho 40 dự án, hướng dẫn 105 lượt doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tháng 10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu công tác xúc tiến phải đi vào chiều sâu, bám sát từng đối tác, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: Điện tử, phần mềm, viễn thông, chế biến chế tạo, năng lượng sạch, logistics, công nghệ cao và hạ tầng KCN, cụm công nghiệp. Định hướng này nhất quán với Đề án thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu thu hút 7 - 8 tỷ USD FDI trong 5 năm (60 - 70% thuộc nhóm công nghệ cao, R&D, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững), tỷ lệ vốn thực hiện phấn đấu đạt trên 80%.

Về cải cách hành chính, Phú Thọ áp dụng mạnh mẽ cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 50%” cắt giảm một nửa thời gian xử lý hồ sơ, đẩy mạnh số hóa, phấn đấu xử lý đúng và trước hạn 100% thủ tục. Với tinh thần “Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền có mặt ở đó”, tỉnh quyết tâm tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng. Hiện, toàn tỉnh còn hơn 3.000ha đất tại 32 KCN đã thành lập chưa thể bàn giao, 12 KCN chưa hoàn thiện hạ tầng tái định cư, 5 KCN vướng di dời mồ mả. Khai thông được mặt bằng sạch là chìa khóa để tỉnh sẵn sàng đón nhận các dự án quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Song song với hạ tầng công nghiệp, Phú Thọ đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng xã hội và giao thông kết nối. Toàn tỉnh có 29 dự án nhà ở xã hội (29.220 căn), gồm 10 dự án trong và liền kề KCN (5.729 căn), cùng hơn 70ha đất quy hoạch nhà ở công nhân. Hệ thống giao thông kết nối quốc lộ, tỉnh lộ tiếp tục được ưu tiên nâng cấp. Đồng thời tập trung phát triển đồng bộ mạng lưới y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa và đề xuất cơ chế hỗ trợ địa phương có KCN hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Về công tác môi trường, đến tháng 9/2026, 15/18 KCN hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn (tổng công suất 73.200 m3/ngày đêm), phấn đấu nâng tỷ lệ lên ít nhất 85% vào cuối năm.

Sự chủ động về quy hoạch không gian công nghiệp, chuẩn bị hạ tầng đồng bộ và cải cách thủ tục quyết liệt giúp Phú Thọ biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, sẵn sàng đón bứt phá từ làn sóng đầu tư mới.