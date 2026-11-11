'Mở cửa bầu trời', mở lối logistics hàng không liên vùng

Công trình không chỉ nâng cao năng lực khai thác sân bay mà còn mở rộng kết nối quốc tế, tạo động lực phát triển du lịch, thương mại và logistics hàng không liên vùng.

Sân bay nội địa duy nhất có 2 đường băng

Ngay dịp khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát, ngành du lịch - lữ hành Gia Lai liên tiếp đón 4 chuyến bay charter (8 lượt chuyến), với tổng cộng 978 lượt hành khách đến Quy Nhơn - Gia Lai.

Theo kế hoạch, trong tháng 12-2026, sân bay tiếp tục đón thêm 10 chuyến bay charter từ Trung Quốc. Tính chung trong 10 tháng năm 2026, sân bay phục vụ gần 1,25 triệu lượt hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 105,6% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 473,38 tấn; số lượt cất hạ cánh thương mại đạt gần 8.000 lượt, tăng 8,2%. Đây là những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về khả năng kết nối quốc tế của sân bay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu, chỉ đạo tại lễ khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh: NGỌC OAI

Tại lễ khánh thành ngày 29-10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, sân bay Phù Cát có lịch sử hơn 60 năm, từ căn cứ quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch ngày càng tăng, sân bay chỉ khai thác một đường băng cũ, xuống cấp, chịu áp lực quá tải và phải giảm tải hoạt động.

Vì vậy, đầu tư đường cất hạ cánh số 2 là yêu cầu cấp thiết, tạo thêm điều kiện phát triển cho địa phương và khu vực. Với đường băng mới, sân bay Phù Cát trở thành một trong 5 sân bay cả nước có 2 đường cất hạ cánh; đồng thời là sân bay nội địa duy nhất cả nước có 2 đường cất hạ cánh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh: NGỌC OAI

Theo lãnh đạo sân bay Phù Cát, việc đưa nhà ga T2 vào khai thác các chuyến bay charter quốc tế đánh dấu bước phát triển trong việc mở rộng hoạt động khai thác quốc tế, góp phần tăng cường kết nối hàng không giữa tỉnh Gia Lai với các thị trường quốc tế, là điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại, giao lưu và hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ liên quan như vận tải, lưu trú, ăn uống và thương mại, đầu tư.

Kỹ thuật hướng dẫn chuyến bay charter quốc tế đáp cánh từ đường băng số 2 sân bay Phù Cát vào khu vực đường lăn đón trả khách. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Miền Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai, cho rằng, đường băng số 2 như “mở cửa bầu trời” cho tỉnh Gia Lai, tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ông phân tích: đầu tư hệ thống đường lăn mới sẽ nâng cao hiệu quả khai thác cả hai đường băng, tạo điều kiện thu hút thêm chuyến bay quốc tế và phát triển logistics hàng không.

Sân bay Phù Cát hiện kết nối rất gần với đường cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và các tuyến kết nối khu kinh tế Nhơn Hội, cảng biển Quy Nhơn và cảng nước sâu Phù Mỹ (đang được đầu tư)… Với vùng sản xuất nông sản lớn bậc nhất Tây Nguyên, Gia Lai có thể hướng đến thu hút các chuyến bay quốc tế chở hàng hóa, mở thêm cơ hội xuất khẩu sầu riêng, cà phê và sản phẩm công nghiệp, công nghệ.

Ông Trung cho rằng, về lâu dài, tỉnh không chỉ khai thác sân bay phục vụ du lịch mà cần hướng đến logistics hàng không, mở kho ngoại quan; thu hút các hãng vận tải logistics lớn khu vực và thế giới tham gia như hãng FedEx Express (Mỹ) hay DHL (Đức).

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đón đầu chuỗi logistics

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam xem xét tiếp tục triển khai nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn sân bay Phù Cát đảm bảo tiếp nhận tàu bay Code E, với tổng vốn 236 tỷ đồng, dự kiến giai đoạn đầu tư 2026-2028.

Hành khách di chuyển vào khu vực làm thủ tục bay tại nhà ga T2 sân bay Phù Cát. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng đã định hướng phát triển sân bay Phù Cát đạt quy mô cấp sân bay 4E nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành, đưa vào khai thác song song với đường băng số 1. Tuy nhiên, đường băng số 1 và hệ thống đường lăn được đầu tư hơn 60 năm, kết cấu bê tông xuống cấp, chỉ đáp ứng tàu bay Code C như A320, A321. Với tàu bay Code E, phải hạn chế đáng kể tải trọng, ảnh hưởng hiệu quả khai thác thương mại.

Hành khách làm thủ tục và ký gửi hành lý tại sân bay Phù Cát. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thông tin, tỉnh định hướng phát triển sân bay Phù Cát trở thành đầu mối thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư... Địa phương cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, nhất là các tuyến cao tốc, đường ven biển và các tuyến kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, qua đó hình thành hành lang kinh tế, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai cần khai thác song hành hai sân bay Phù Cát và Pleiku, ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kết nối với cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch. Đây là nền tảng để phát huy lợi thế hàng không, thu hút đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ. Tỉnh cần tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng sân bay, phấn đấu sớm đưa Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế…