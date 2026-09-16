Mở cống Tha La và Trà Sư kiểm soát lũ từ ngày 25/9

Vận hành mở hai cống Tha La và Trà Sư vào ngày 25/9.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang sẽ mở cống Tha La lúc 9 giờ và mở cống Trà Sư lúc 10 giờ ngày 25/9. Đơn vị đã thông báo đến 48 xã, phường trong vùng ảnh hưởng để người dân và chính quyền địa phương chủ động phối hợp.

Việc xả lũ hai cống Tha La và Trà Sư nhằm đảm bảo an toàn thu hoạch lúa hè thu, đồng thời lấy phù sa và chủ động kiểm soát mực nước, bảo vệ sản xuất vụ thu đông vùng hạ lưu.

Để quá trình vận hành an toàn, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang trực đúng quy trình, lắp biển cảnh báo và thường xuyên quan trắc, báo cáo diễn biến mực nước. Đồng thời, yêu cầu các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát lịch gieo sạ vụ thu đông, bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi.