Mở cống Tha La - Trà Sư, mực nước nội đồng dự kiến tăng 0,5m

Cống Tha La được vận hành mở để điều tiết nước vùng Tứ giác Long Xuyên.

Ngày 25/9, tại phường Thới Sơn (An Giang), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang và các đơn vị liên quan vận hành mở cống Tha La và Trà Sư - hai công trình kiểm soát đầu nguồn sông Cửu Long.

Tại thời điểm mở cống, mực nước thượng lưu cống Tha La đạt 3,56m, hạ lưu 2,2m; cao hơn cùng kỳ năm trước lần lượt 0,38m và 0,12m. Tại cống Trà Sư, mực nước thượng lưu đạt 3,58m, hạ lưu 2,37m; cao hơn cùng kỳ năm trước 0,45m và 0,32m; chênh lệch cột nước 1,21m.

Người dân theo dõi việc vận hành mở cống Tha La.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, vụ lúa hè thu năm 2026 tại vùng Tứ giác Long Xuyên xuống giống khoảng 344.896ha. Đến nay, cơ bản đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 6,12 tấn/ha, sản lượng hơn 1,1 triệu tấn.

Theo quy trình vận hành, đầu mùa lũ, khi mực nước thượng lưu cống trên 1,5m, các cửa cống được đóng để kiểm soát lũ. Sau ngày 30/8, khi các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu, cống được mở theo trình tự. Đến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ đông xuân từ 5 - 10 ngày, hai cống sẽ được đóng trở lại nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất.