Mở cổng đăng ký vé miễn phí chương trình nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam' từ ngày 17/11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 13/11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” thông báo kế hoạch đăng ký vé tham dự chương trình, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo đó, cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ chính thức mở vào lúc 10h ngày 17/11/2026. Khán giả có thể đăng ký thông qua một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn bằng cách truy cập banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam”. Ngoài ra, người dân có thể truy cập trực tiếp địa chỉ https://hanoigo.hanoi.gov.vn/ để thực hiện đăng ký.

Các cách truy cập để đăng ký vé trực tuyến. Ảnh: BTC

Sau khi vào hệ thống, người đăng ký cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu, đặc biệt lưu ý kiểm tra thông tin cá nhân và địa chỉ email trước khi hoàn tất. Thông báo xác nhận đăng ký thành công cùng hướng dẫn các bước tiếp theo sẽ được Ban tổ chức gửi qua email trong vòng 24 giờ, sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin.

Ban tổ chức lưu ý, vé được phát miễn phí và có số lượng giới hạn; cổng đăng ký sẽ đóng khi hết vé. Mỗi căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chỉ được sử dụng để đăng ký một lần. Khán giả cần thực hiện đăng ký qua cổng thông tin chính thức hoặc các đường dẫn được công bố trên ba trang báo, đài nêu trên để tránh những rủi ro phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức khuyến nghị người dưới 14 tuổi không tham dự chương trình. Các thông tin về thời gian, địa điểm, thủ tục đổi vé và hướng dẫn tham dự sẽ tiếp tục được cập nhật trên những nền tảng chính thức.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” là hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến mang đến không gian trình diễn đa sắc màu, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.