Hành trình đến trường của nam sinh mồ côi bố mẹ

Trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Biên Hòa (Đồng Nai), Hồ Vũ Bảo (sinh năm 2008, học sinh lớp 10A14, trường THPT Chu Văn An) đang từng ngày xoay xở với cuộc sống tự lập. Ngoài giờ học, nam sinh lại tất bật với công việc phụ quán để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Phía sau dáng vẻ rắn rỏi của cậu học trò 18 tuổi là những mất mát liên tiếp khi cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời.

Nam sinh Hồ Vũ Bảo tại phòng trọ. Ảnh: Hoàng Anh

Bảo kể, gia đình có ba chị em gồm: Nguyễn Huỳnh Uyên Châu (sinh năm 2006), Hồ Vũ Bảo và Hồ Bảo Ngọc (sinh năm 2010). Do cuộc sống khó khăn khiến tuổi thơ của các em không được như bạn bè cùng trang lứa. "Hồi nhỏ, ba chị em không được cho đi học, phải cùng mẹ đi quanh khu vực chợ để bán trái cây. Sau này mẹ mất, dì ruột mới cho đi học. Lúc đó, mình đã trễ 3 năm học so với các bạn cùng trang lứa", Bảo nhớ lại.

Sau khi mẹ qua đời, ba chị em Bảo được dì ruột đón về chăm sóc, còn bố Bảo bán vé số để mưu sinh. Đầu năm 2026, Bảo quyết định chuyển đến sống cùng bố. Nhưng tưởng hai bố con sẽ có thêm thời gian nương tựa nhau, tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ chỉ kéo dài 9 ngày thì bố Bảo đột ngột qua đời do đột quỵ, để lại nam sinh một mình giữa bộn bề cuộc sống. Không còn bố mẹ bên cạnh, Bảo thuê căn phòng trọ cách trường khoảng 1km. Từ chuyện ăn uống, giặt giũ đến tiền học phí, sinh hoạt, em đều phải tự xoay xở. "May mắn là cô chủ trọ rất thương, thỉnh thoảng cô giảm tiền phòng và tạo điều kiện cho mình đăng ký tạm trú để làm căn cước", Bảo chia sẻ. Thương hoàn cảnh của cậu học trò mồ côi, bà Nguyễn Thị Thắm, chủ nhà trọ tại khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa luôn tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình.

Chủ trọ thường xuyên đem đồ ăn, hỗ trợ cho Bảo. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Thắm cho biết, khi biết Bảo không còn bố mẹ, phải tự đi làm kiếm tiền ăn học, bà đã tạo điều kiện cho em đăng ký tạm trú để hoàn thiện giấy tờ cá nhân. Trong sinh hoạt hằng ngày, bà cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ. "Có gì ăn được, tôi lại mang qua cho cháu. Thấy cháu còn nhỏ mà phải tự lo mọi thứ, tôi cũng thương nên cố gắng giúp đỡ phần nào", bà Thắm chia sẻ.

Vừa làm phụ quán, vừa nuôi ước mơ trở thành thầy giáo

Sau khi bố mất, Bảo xin vào làm phục vụ tại một quán hải sản cách phòng trọ khoảng 8km để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, sau giờ học, Bảo lại tranh thủ đến quán làm việc, có những hôm đến hơn 22h mới về. Thu nhập trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/tháng được Bảo dành để đóng tiền thuê phòng, học phí và sinh hoạt. "Quản lý ở quán biết hoàn cảnh của mình từ trước nên rất thông cảm. Những hôm mình đi làm trễ hay xin nghỉ để ôn thi đều được tạo điều kiện", Bảo kể.

Sau giờ học Bảo tranh thủ đi làm thêm. Ảnh: Hoàng Anh

Dù phải vừa học vừa làm, nam sinh vẫn duy trì thành tích học tập đáng ghi nhận. Trong 9 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi và Xuất sắc. Ở bậc THCS, Bảo còn giành giải Nhì và giải Khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Bảo đạt tổng 20,25 điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.

Suốt 10 năm liền nam sinh đều được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Với Bảo, việc học không chỉ là trách nhiệm mà còn là con đường để thay đổi tương lai. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, Bảo vẫn ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng. "Từ hồi cấp 2, bản thân mình đã dự định học sư phạm. Sau khi tốt nghiệp THPT, mình muốn thi vào ngành Sư phạm để sau này trở thành giáo viên dạy Toán hoặc Hóa", Bảo chia sẻ.

Cô Dương Ngọc Dung - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết, nhà trường đã nắm được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của học sinh Hồ Vũ Bảo thông qua giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn. Theo cô Dung, nhà trường luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để Bảo yên tâm học tập. Trước mắt, trường dự kiến hỗ trợ Bảo về bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở cùng các điều kiện học tập cần thiết, giúp nam sinh giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Ngoài ra, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo TP. Đồng Nai đã tiến hành khảo sát hoàn cảnh của Bảo, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình “Khát vọng sống” vào ngày 25/11 nhằm chung tay hỗ trợ, giúp nam sinh ổn định cuộc sống và theo đuổi ước mơ.