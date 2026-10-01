Mở cơ hội việc làm ngành xây dựng tại Nhật Bản cho sinh viên ĐBSCL

Đại biểu tham dự chương trình giới thiệu ngành xây dựng Nhật Bản.

Ngày 1/10, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức chương trình giới thiệu ngành Xây dựng Nhật Bản, cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực, môi trường làm việc, chương trình lao động kỹ năng đặc định (SSW) và cơ hội học tập, thực tập, phát triển nghề nghiệp tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên và người lao động khu vực ĐBSCL.

Chương trình được tổ chức trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và Tổ chức Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản (JAC), hướng đến tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu giới thiệu tổng quan về ngành xây dựng Nhật Bản, nhu cầu sử dụng nhân lực, môi trường làm việc và định hướng phát triển của ngành; đồng thời cung cấp thông tin về chương trình SSW, các yêu cầu đối với người lao động quốc tế cũng như cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản.

Hơn 300 học sinh, sinh viên tham gia chương trình.

Hội thảo cũng giới thiệu vai trò của JAC, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Tổ chức Phát triển Kỹ năng Xây dựng Quốc tế, các hiệp hội ngành xây dựng và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ lao động nước ngoài.

Phát biểu tại hội thảo, TS Đào Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho biết, Nhật Bản có nền công nghiệp xây dựng phát triển với hệ thống tiêu chuẩn, công nghệ, kỹ thuật, quản lý chất lượng và đặc biệt là văn hóa an toàn lao động được xem là hình mẫu.

Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây phát biểu tại chương trình.

Trong khi đó, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp quốc tế ngày càng lớn. Sự kết nối giữa nhu cầu nhân lực ngành xây dựng Nhật Bản với nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.

Theo TS Đào Huy Hoàng, đào tạo nguồn nhân lực xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức chuyên môn trong giảng đường. Người học cần được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, công nghệ mới, tiêu chuẩn quốc tế, văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động và môi trường làm việc thực tế.

Thông qua chương trình, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây kỳ vọng tăng cường kết nối với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận thông tin chính thống về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và cơ hội làm việc tại Nhật Bản.