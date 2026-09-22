Mở cơ hội thực tập, làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng

Buổi làm việc của Trường Cao đẳng Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản.

Ngày 22/9, Trường Cao đẳng Đà Nẵng có buổi làm việc với Đoàn công tác cấp cao của Trường Đại học Quốc tế SAPPORO và Công ty TNHH MTV DEKITA nhằm thảo luận về hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi tiếp đoàn, đại diện hai nhà trường cùng các đối tác doanh nghiệp đã cùng trao đổi chi tiết về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động quốc tế. Trọng tâm hợp tác hướng đến việc mở rộng các chương trình thực tập, cơ hội việc làm và học tập tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng; đồng thời triển khai các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn và nghiên cứu đào tạo song phương.

Buổi làm việc nhằm mở ra cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ, việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp uy tín từ Nhật Bản là bước đi chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giúp sinh viên trang bị đầy đủ kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và phong cách làm việc chuẩn quốc tế.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

"Buổi làm việc thể hiện bước đi chủ động, tích cực của Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhằm cụ thể hóa các chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Việc đào tạo và cung ứng nguồn lao động tay nghề cao, am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản không chỉ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản, mà còn đóng góp trực tiếp vào định hướng đổi mới và hội nhập quốc tế của Bộ GD&ĐT. Thông qua mô hình hợp tác ba bên "Nhà trường – Doanh nghiệp – Đối tác quốc tế", Trường Cao đẳng Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trong tương lai cho sinh viên trong thời gian tới", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.