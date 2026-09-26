Mở cơ hội kết nối doanh nghiệp ứng dụng và cung cấp giải pháp AI

Sáng 26/9, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các đề xuất nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Chử Đức Hoàng - Chánh Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Trưởng phòng Tài trợ và Đặt hàng của Quỹ.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, ông Chử Đức Hoàng - Chánh Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Trưởng phòng Tài trợ và Đặt hàng của Quỹ cho biết, chương trình tài trợ ứng dụng AI được triển khai dựa trên khung pháp lý mới từ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2025 (Luật số 93/2025/QH15) cùng các Nghị định như Nghị định 267/2025/NĐ-CP quy định các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Nghị định 268/2025/NĐ-CP cho hoạt động đổi mới sáng tạo, Nghị định 265/2025/NĐ-CP về cơ chế tài chính và Nghị định 77/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ của Quỹ NATIF.

Trong năm 2026, Quỹ NATIF dự kiến tuyển chọn và ký hợp đồng khoảng 15 nhiệm vụ trọng điểm ứng dụng AI. Từ năm 2027 trở đi, quy mô sẽ mở rộng lên khoảng 50 nhiệm vụ/năm.

Chương trình được thiết kế dựa trên việc vận dụng mô hình thành công 100 Experiment của Singapore, trong đó các dự án có thể được tài trợ 150.000 SGD, tương đương 3 tỷ đồng và đã có sự điều chỉnh để phù hợp với Việt Nam.

Tại Việt Nam, mô hình được triển khai theo hướng kết nối ba nhóm. Nhà nước, với đại diện là Quỹ NATIF, hỗ trợ kinh phí và định hướng; doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế và dữ liệu; còn viện, trường, chuyên gia, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển giải pháp.

Đối tượng đặt bài toán được ưu tiên là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và lớn, có nhu cầu ứng dụng AI và sẵn dữ liệu. Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ, bao gồm doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, có thể tham gia với vai trò cung cấp giải pháp.

Theo thông tin được giới thiệu tại buổi làm việc, Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ, không quá 3 tỷ đồng/nhiệm vụ. Doanh nghiệp tham gia đảm bảo phần kinh phí đối ứng còn lại, trong đó ưu tiên đối ứng bằng tiền mặt.

Ngoài ra, chương trình có cơ chế giải ngân vô cùng linh hoạt theo từng giai đoạn của hợp đồng hoặc quyết toán tổng thể.

“Ví dụ về quyết toán theo giai đoạn. Ở giai đoạn 1 khi làm rõ bài toán AI và chuẩn bị xong dữ liệu, doanh nghiệp sẽ được giải ngân 20%. Giai đoạn 2 sau khi xây dựng thành công mô hình AI, nhà nước sẽ giải ngân 30%. Tới giai đoạn 3, khi đưa mô hình vào vận hành thực tế tại doanh nghiệp, chứng minh được hiệu quả kinh tế và đo lường được năng suất, doanh nghiệp sẽ được giải ngân 50%”, ông Hoàng lấy ví dụ.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST), Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương Liên – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST), Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương - cho biết, chương trình tài trợ của Quỹ NATIF nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhận được thông báo triển khai chương trình, VST đã ghi nhận 26 đề xuất đăng ký, bao gồm 14 doanh nghiệp đóng vai trò "bên mua" (ứng dụng AI) và 12 doanh nghiệp "bên bán" (cung cấp giải pháp AI).

Đại diện Hiệp hội đánh giá cao chính sách hỗ trợ 50% kinh phí từ Nhà nước, khẳng định đây là "cú hích" vô cùng quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước giảm rào cản chi phí, tự tin ứng dụng AI vào tự động hóa, quản trị bán hàng, giám sát chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh với các giải pháp ngoại.

Tại phần thảo luận, các doanh nghiệp cũng đặt ra một số thắc mắc về hồ sơ xét duyệt, về xác định bài toán AI, cũng như mong muốn được kết nối với mạng lưới chuyên gia để hiểu rõ hơn về nhu cầu của doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, ông Chử Đức Hoàng cho biết NATIF cam kết hỗ trợ doanh nghiệp làm rõ bài toán AI, tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo bài bản và kết nối với đội ngũ chuyên gia phù hợp. Ông cũng đề nghị Hiệp hội thành lập một đội ngũ/tổ tư vấn chuyên trách được đào tạo bài bản để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thành viên trên toàn quốc.