Hỗ trợ từ lúc đăng ký đến khi thi

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 51 người dân ở các xã Hoài Ân, Kim Sơn, Ân Tường, Vạn Đức và Ân Hảo đã bước vào kỳ sát hạch GPLX mô tô hạng A, A1 tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Nông, Lâm Trung bộ (xã Hòa Hội).

Các thí sinh thuộc nhiều độ tuổi, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo.

Mỗi người được hỗ trợ chi phí ôn luyện và lệ phí sát hạch hơn 800.000 đồng. Trước ngày thi, giáo viên còn đến tận địa phương để hướng dẫn lý thuyết, phổ biến các quy định về giao thông và giúp người dân làm quen với kỹ năng điều khiển xe.

Việc tổ chức ôn luyện ngay tại cơ sở giúp các thí sinh giảm bớt khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Với những người ở xa trung tâm, việc tự tìm nơi học, chi phí đi lại và các khoản lệ phí có thể là trở ngại lớn để tham gia một kỳ sát hạch GPLX.

Mở cơ hội có giấy phép lái xe cho người dân khó khăn ở Gia Lai.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, chương trình được triển khai theo hướng hỗ trợ xuyên suốt thay vì chỉ hỗ trợ lệ phí sát hạch.

Từ ngày 13/8/2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 13 kỳ sát hạch lái xe miễn phí cho 862 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong số này, 475 người đã đạt và được cấp GPLX.

Để người dân có thể tham gia, lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã và các cơ sở đào tạo thực hiện nhiều khâu, từ rà soát, lập danh sách đối tượng đến tổ chức học lý thuyết, thực hành, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện dự thi và hỗ trợ đưa người dân đến địa điểm sát hạch.

Thêm điều kiện tìm việc, tăng thu nhập

Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết mục tiêu của chương trình là hỗ trợ người dân từ khi đăng ký cho đến khi hoàn thành kỳ sát hạch, thay vì chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí.

“Chúng tôi muốn người dân được hỗ trợ từ lúc đăng ký cho đến khi hoàn thành kỳ sát hạch, chứ không chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí. Khi có GPLX, người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, phục vụ công việc, tìm kiếm việc làm và tạo thêm thu nhập cho gia đình”, Thượng tá Phương nói.

Theo cơ quan chức năng, việc có GPLX giúp người dân đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định, đồng thời được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.

Chương trình được triển khai theo hướng hỗ trợ xuyên suốt thay vì chỉ hỗ trợ lệ phí sát hạch.

Đối với những người thường xuyên sử dụng xe máy để đi làm, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất hoặc tìm kiếm việc làm, GPLX còn tạo thuận lợi trong việc di chuyển.

Đặc biệt, với người dân có hoàn cảnh khó khăn, việc được hỗ trợ từ khâu đăng ký, học tập đến sát hạch giúp giảm đáng kể những chi phí và trở ngại mà họ có thể gặp phải.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, lựa chọn đúng đối tượng và tổ chức đào tạo phù hợp, hướng đến mở rộng chương trình tại những địa bàn còn nhiều người dân chưa có điều kiện học và sát hạch GPLX.

Qua đó, người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được học, thi và cấp GPLX đúng quy định, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn.