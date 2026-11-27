Ngày 2/12/2026, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Cục Công nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp”.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư quốc tế. Thông qua sự kiện, các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giới thiệu tiềm năng, lợi thế, nhu cầu hợp tác đầu tư; đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng liên kết với doanh nghiệp FDI.

Đáng chú ý, hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, Hiệp hội Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIZ), Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SINGCHAM), các diễn giả đến từ Hàn Quốc cùng đông đảo doanh nghiệp nước ngoài.

Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mở cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế được kỳ vọng mở rộng cơ hội trao đổi, kết nối trực tiếp, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và FDI

Theo Cục Xúc tiến thương mại, chương trình tập trung giới thiệu tổng quan môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và định hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là phiên trao đổi trực tiếp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, ban quản lý khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các bên có điều kiện trao đổi về nhu cầu hợp tác, những yêu cầu đặt ra đối với nhà cung ứng và khả năng kết nối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, hội thảo hướng tới cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu và các tiêu chuẩn của tập đoàn FDI. Qua đó, đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng điều kiện tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây cũng là cơ hội thúc đẩy liên kết thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài mới. Đồng thời, hướng tới hình thành các mối quan hệ hợp tác, liên doanh sản xuất, kinh doanh thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi thông tin, tìm hiểu thị trường.

Giới thiệu tiềm năng, mở rộng cơ hội đầu tư

Bên cạnh nội dung kết nối doanh nghiệp, hội thảo còn giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi và định hướng thu hút đầu tư của các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả nước.

Đại diện các địa phương sẽ trực tiếp trình bày về quy hoạch phát triển công nghiệp, hạ tầng và danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo từng vùng, từng khu vực. Những thông tin này giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá, so sánh và lựa chọn cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, tỉnh Hưng Yên dự kiến giới thiệu các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp tại địa phương. Đại diện khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Hưng Yên cũng sẽ trình bày về mô hình khu công nghiệp thế hệ mới phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp, công nghệ cao tại Việt Nam.

Việc Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đồng hành tổ chức hội thảo có ý nghĩa đáng chú ý trong thúc đẩy kết nối đầu tư. Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giới thiệu, trao đổi và kết nối trực tiếp, hội thảo hướng tới giải quyết một trong những yêu cầu quan trọng đối với phát triển công nghiệp: tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị sản xuất trong nước và từng bước củng cố năng lực tự chủ của ngành công nghiệp Việt Nam.