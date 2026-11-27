Hội thảo do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang dịch chuyển, hội thảo hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia mạng lưới sản xuất quốc tế của doanh nghiệp trong nước.

Hội thảo dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIZ), Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, các chuyên gia Hàn Quốc và đông đảo doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, chương trình sẽ cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý, phiên trao đổi trực tiếp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, ban quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội kết nối, tìm kiếm các phương án hợp tác thiết thực.

Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị tổ chức năm 2025.

Một trọng tâm của hội thảo là cung cấp thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn của các tập đoàn FDI, từ đó giúp doanh nghiệp nội địa nhận diện yêu cầu và có giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng điều kiện tham gia chuỗi cung ứng. Đồng thời, sự kiện thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động và nhà đầu tư nước ngoài mới.

Các địa phương, khu công nghiệp và cụm công nghiệp cũng sẽ giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi, quy hoạch phát triển công nghiệp, hạ tầng và danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Trong đó, tỉnh Hưng Yên dự kiến giới thiệu chính sách hỗ trợ đầu tư vào các ngành công nghiệp; đại diện khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Hưng Yên sẽ trình bày mô hình khu công nghiệp thế hệ mới phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao.

Với sự đồng hành của KOTRA, hội thảo kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc – một trong những nhóm nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam.

Thông qua kết nối trực tiếp và trao đổi nhu cầu hợp tác, sự kiện hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và khối FDI, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, gia tăng giá trị nội địa hóa và vị thế của công nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.