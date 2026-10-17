Mở cơ hội cho doanh nghiệp cung ứng giới thiệu sản phẩm

Sở Công Thương mời các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm đăng ký, chủ động chuẩn bị thông tin sản phẩm, năng lực cung ứng và nhu cầu hợp tác để tham gia chương trình.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn thành phố giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, gặp gỡ và kết nối giao thương trực tiếp với các đoàn doanh nghiệp nước ngoài, nhà thu mua và nhà nhập khẩu quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển quan hệ hợp tác và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp cung ứng, bao gồm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu có nhu cầu quảng bá sản phẩm và kết nối với đối tác quốc tế. Đăng ký trước ngày 18/10/2026 tại địa chỉ https://forms.gle/WDwF8umSHQMYT4zx8; các nhà thu mua, nhà nhập khẩu nước ngoài quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn cung và giao dịch mua hàng tại Đà Nẵng, đăng ký trước ngày 20/10/2026 tại địa chỉ https://forms.gle/BdQkkTDfg3c642iS8.