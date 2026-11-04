Mở cơ chế, khơi dậy nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân cho đảng viên

Đội ngũ đảng viên trẻ từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngay từ cơ sở. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Muốn đảng viên mạnh dạn tham gia kinh tế tư nhân, điều quan trọng trước hết là cơ chế phù hợp, hành lang pháp lý thông thoáng, ít nút thắt và điều kiện tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Đây là quan điểm được đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk chia sẻ khi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, về việc triển khai Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thay thế Quy định số 15-QĐ/TW năm 2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Quy định 224 mở rộng phạm vi điều chỉnh, phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động đầu tư, kinh doanh hiện nay. Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân mà còn góp phần phát huy tri thức, kinh nghiệm và uy tín của đội ngũ đảng viên trong cộng đồng doanh nghiệp.

- Sau 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, với phạm vi điều chỉnh rộng hơn. Từ thực tiễn một địa phương có vị trí đặc thù như Đắk Lắk, đại biểu nhìn nhận thế nào về ý nghĩa và bước chuyển trong tư duy của Đảng qua quy định mới này?

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang: Quan điểm cá nhân tôi, đây là một bước đột phá, thể hiện sự thay đổi trong tư duy của Đảng và sự điều hành của Nhà nước đối với vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Chúng ta đang sống trong một môi trường dân chủ, mọi người đều có quyền làm kinh tế. Đảng viên cũng có thể tham gia thêm một lĩnh vực để tăng thu nhập ngoài tiền lương, miễn là không vi phạm thời gian làm việc và vẫn hoàn thành nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nhà nước về cơ bản đều làm việc vượt thời gian quy định. Nếu trước đây công chức làm việc 8 tiếng/ngày thì hiện nay có người làm 10-12 tiếng, thậm chí cả thứ Bảy, Chủ Nhật, gần như không có ngày nghỉ.

Tại địa phương của chúng tôi, đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã thường làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật. Ngay cả các đồng chí lãnh đạo đứng đầu như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng làm việc vào những ngày nghỉ.

Từ thực tiễn đó, tôi cho rằng không chỉ đảng viên mà cả đội ngũ cán bộ có nguyện vọng và đủ điều kiện cũng nên được tháo gỡ cơ chế để tham gia làm kinh tế tư nhân. Điều quan trọng là phải bảo đảm đảng viên thực hiện đúng Điều lệ Đảng, cán bộ tuân thủ các quy định của Nhà nước; khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh phải chấp hành pháp luật.

Theo tôi, tạo điều kiện để đảng viên làm kinh tế tư nhân là yêu cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

- Quy định mới mở rộng cơ hội để đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, nhất là với những đảng viên là công chức không giữ vị trí lãnh đạo, theo đại biểu cần tháo gỡ những rào cản nào về cơ chế, chính sách và nguồn lực?

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang: Theo tôi, quan điểm của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân hết sức phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Muốn đảng viên có điều kiện tham gia kinh tế tư nhân thì quan trọng nhất là cơ chế. Đảng, Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rộng rãi, ít nút thắt để không chỉ đảng viên mà tất cả doanh nghiệp đều thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó là vấn đề nguồn vốn. Nếu thông qua ngân hàng và các nguồn lực khác, người dân, doanh nghiệp, trong đó có đảng viên làm kinh tế tư nhân, có thể huy động vốn thuận lợi thì đó cũng là cơ hội để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.

- Theo đại biểu, với tri thức, kinh nghiệm và uy tín của mình, đội ngũ đảng viên có những lợi thế gì khi tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh? Từ thực tiễn Đắk Lắk, cần tạo thêm những điều kiện nào để phát huy tốt hơn nguồn lực này, qua đó đóng góp vào sự phát triển của kinh tế tư nhân và địa phương?”

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang: Tôi nghĩ rằng trong cộng đồng doanh nghiệp, đảng viên vốn được ví như đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đây là những người có tri thức, kinh nghiệm và uy tín, được rèn luyện, phấn đấu và đáp ứng các tiêu chuẩn mới được kết nạp vào Đảng.

Với những tố chất đó, cộng với điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý và nguồn lực, tôi cho rằng đảng viên tham gia kinh tế tư nhân sẽ có nhiều thuận lợi trong phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi họ có kiến thức, kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của đại biểu./.