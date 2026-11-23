Tác phẩm “Quạ thần và cây khế” ở đêm thi thứ hai Vòng Tăng tốc Gameshow “Tài tử miệt vườn” mùa 6 năm 2026 mở ra cuộc gặp gỡ giữa ký ức dân gian và cảm xúc của người trẻ hôm nay. Vẫn cây khế, túi ba gang và câu chuyện tình anh em quen thuộc, nhưng qua lời ca của những tài tử trẻ, cùng phần dẫn chuyện bằng rap, cổ tích có thêm một cách đến với người xem.