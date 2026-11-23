Mở cơ chế để di sản trở thành nguồn lực
Một làng nghề có thể tạo sinh kế cho nhiều thế hệ. Một di tích có thể mở ra những hành trình khám phá lịch sử, văn hóa. Nhưng để những tiềm năng ấy trở thành nguồn lực phát triển, thành phố Hà Nội cần giải quyết bài toán về đầu tư, tổ chức khai thác và bảo tồn. Những cơ chế từ Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội kết nối di sản với doanh nghiệp, cộng đồng và các hoạt động sáng tạo. Làm thế nào để nguồn lực được khơi thông, còn những giá trị làm nên bản sắc Thủ đô tiếp tục được gìn giữ?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-co-che-de-di-san-tro-thanh-nguon-luc-246261123233226956.htm