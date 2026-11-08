Mở cơ chế đặc thù, tạo sức hút nhân tài cho Thủ đô

Mở rộng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài

Luật Thủ đô năm 2026 dành riêng Điều 25 quy định về cơ chế thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, HĐND thành phố được trao thẩm quyền quy định các chính sách đặc thù về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, cư trú và điều kiện làm việc đối với nhân lực chất lượng cao làm việc trên địa bàn.

Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen và biểu trưng tặng các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Đáng chú ý, Luật tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và những người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thủ đô. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố chủ động thiết kế chính sách đãi ngộ phù hợp, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút nhân lực chất lượng cao.

Không chỉ hướng tới thu hút đội ngũ nhân lực đã có trình độ, Luật Thủ đô năm 2026 còn mở rộng cơ chế đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. Thành phố được sử dụng ngân sách để đầu tư giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và nước ngoài; hiện đại hóa các trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, quốc tế. Những chính sách này góp phần tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Cùng với chính sách thu hút và đào tạo, Điều 26 của Luật Thủ đô năm 2026 cũng tạo điều kiện để nhân lực chất lượng cao phát huy năng lực trong môi trường đổi mới sáng tạo. Cụ thể, các dự án công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được hưởng những cơ chế ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố.

Đánh giá về những cơ chế này, TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc Luật Thủ đô trao quyền cho HĐND thành phố quy định chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động xây dựng các chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các chính sách không chỉ hướng tới đội ngũ cán bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp mà còn mở rộng đến nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trọng tâm là các chế độ về tiền lương, thu nhập, tiền thưởng; nhà ở, cư trú, điều kiện làm việc; cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và người có trình độ cao trong những lĩnh vực ưu tiên.

Theo TS. Trần Anh Tuấn, đây là hướng tiếp cận cần thiết nhằm tạo sức hút đối với nhân lực có trình độ, đồng thời phát triển đội ngũ chuyên gia, nhân lực số và nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm, phục vụ mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Về định hướng triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nhân tài đồng bộ, hiệu quả, có sự kết nối với hệ thống quốc gia. Trọng tâm là hình thành đội ngũ chuyên gia, nhân tài có cơ cấu phù hợp trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đủ năng lực dẫn dắt và giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô.

Hà Nội cũng hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch, trong đó nhân tài được tôn trọng, tin tưởng và có điều kiện phát huy năng lực, cống hiến lâu dài.

Đến năm 2030, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh và bảo vệ nhân tài. Đồng thời, xây dựng cơ chế xác định, công bố và đặt hàng các nhiệm vụ chiến lược, bài toán lớn; chuẩn hóa, cập nhật thông tin và kết nối cơ sở dữ liệu nhân tài của thành phố với nền tảng quốc gia.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực chiến lược, làm chủ và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; từng bước nâng cao chất lượng quản trị theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Cụ thể hóa chính sách, hỗ trợ đào tạo khoảng 1.000 tiến sĩ

Để triển khai các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời thể chế hóa chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động sử dụng nguồn lực địa phương, xây dựng chính sách đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội đã Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Cụ thể hóa nghị quyết này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai với 3 nhóm chính sách trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là chương trình hỗ trợ kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh, tiến sĩ gắn với các bài toán lớn, trọng điểm của thành phố, hướng tới hỗ trợ đào tạo khoảng 1.000 tiến sĩ trong giai đoạn 2026–2030.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 quy định quản lý hoạt động hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố, cụ thể hóa chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Luật Thủ đô năm 2026.

Quyết định hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh theo học tại các cơ sở đào tạo trong nước để giải quyết những bài toán lớn của thành phố, theo quy định tại Chương III Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 27/10/2026.

Theo đó, việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, nội dung và định mức; sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Đáng chú ý, mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất trong cùng một thời điểm và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

Quyết định cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý nghiên cứu sinh, đánh giá luận án và công nhận tốt nghiệp. Đồng thời, ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử, tận dụng dữ liệu sẵn có từ các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin đã kết nối, chia sẻ.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách từ đào tạo, bồi dưỡng đến thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài sẽ góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực chiến lược và giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô.