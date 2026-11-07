Mở cơ chế đặc thù, dự án du lịch 30.000 tỷ được đề xuất miễn thuế 4 năm

Ưu tiên 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, Bộ trưởng cho hay, dự thảo nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch (Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng)

Dự thảo cũng phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại.

Trong đó, dự án du lịch chất lượng cao (vốn từ 3.000 tỷ đồng, các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động) được hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thuê nhà, đất là tài sản công (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước), ưu tiên xúc tiến, hỗ trợ thủ tục hành chính qua đầu mối.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý

Với dự án du lịch động lực (vốn từ 10.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động) được thí điểm trong 5 năm áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đến mức thấp nhất là 10%, miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ;

Trong khi đó, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược (vốn từ 30.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 15.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 2.000 lao động) thời hạn hoạt động của dự án đến 70 năm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% trong không quá 9 năm tiếp theo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cả 3 loại dự án du lịch trên không bao gồm hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản; ưu đãi chỉ áp dụng cho các hạng mục, hoạt động du lịch; dự án phải giải ngân tối thiểu 30% vốn trong 3 năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích đất cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Mở rộng miễn thị thực song phương cho thị trường trọng điểm

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP theo quy định của HĐND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho biết, dự thảo nghị quyết mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Chính phủ đề xuất Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Như Ý

Qua thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, cũng như một số cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn các tác động đối với ngân sách và phương án bảo đảm nguồn lực của từng chính sách.

Về nguyên tắc thực hiện, Ủy ban đề nghị nhấn mạnh đến nguyên tắc ưu tiên đầu tư theo hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư, nhất là người dân vùng khó khăn, được tham gia và thụ hưởng thực chất; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong lựa chọn dự án, áp dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý, dự thảo nghị quyết đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ở mức rất cao đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, trong khi hiệu quả mang lại chưa được đánh giá rõ ràng. Vì vậy, ông đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định này.