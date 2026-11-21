Với quan điểm sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai cao điểm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết những tồn đọng kéo dài mà còn là yêu cầu lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng hành cùng quá trình này, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa mở chuyên mục “Cao điểm giải quyết tồn đọng cấp quyền sử dụng đất” trên Báo điện tử Thanh Hóa. Chuyên mục tập trung phản ánh những bất cập ở cơ sở; thông tin về chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tiến độ, kết quả giải quyết những trường hợp tồn đọng tại các địa phương; đồng thời phổ biến các quy định, điều kiện cấp giấy chứng nhận, thành phần hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thẩm quyền và thời hạn giải quyết của cơ quan chức năng. Thông qua các hình thức hỏi - đáp, phóng sự ngắn, bài phản ánh, đồ họa thông tin, chuyên mục giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và cách thức thực hiện.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, chuyên mục sẽ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương; kịp thời biểu dương những cách làm hiệu quả, những đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng thời phản ánh những nơi chậm trễ, né tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân.

Thông qua chuyên mục, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa mong muốn trở thành cầu nối thông tin giữa chính quyền với người dân; góp phần đưa chủ trương, chỉ đạo của tỉnh vào thực tiễn, thúc đẩy những vướng mắc được giải quyết đúng quy định, rõ trách nhiệm, đúng thời hạn. Mỗi vụ việc được tháo gỡ, mỗi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm cũng chính là thước đo trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của chính quyền và niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy công quyền.