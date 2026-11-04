'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun ở tuổi 45

Ngày 4/11, tờ Mydaily đưa tin công ty quản lý của Jun Ji Hyun đăng tải một số bức ảnh hậu trường từ buổi chụp hình thời trang cho tạp chí Vogue của nữ diễn viên lên mạng xã hội. Kèm theo bộ ảnh, công ty viết: "Nhân dịp sinh nhật Gianna Jun (30/10), hôm nay là ngày dành riêng cho cô ấy".

Trong ảnh, Jun Ji Hyun diện chiếc slip dress màu xanh ngọc đậm bóng bẩy nổi bật. Phần ren màu be trải dài từ ngực đến gấu váy và đường xẻ phía trước tạo hiệu ứng xuyên thấu. Vóc dáng của nữ diễn viên ở tuổi 45 nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối và săn chắc.

Trước đó, trong một chương trình, Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết chăm sóc sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. "Tôi kết hợp việc tự tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Mỗi ngày tôi tập khoảng 1 đến 2 tiếng vào buổi sáng".

Hình ảnh mới đây của Jun Ji Hyun. Ảnh: MHN.

Theo tờ Hankyung, Jun Ji Hyun vẫn duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động. Truyền thông Hàn Quốc hôm 28/10 đưa tin cửa hàng pop-up đầu tiên của một thương hiệu đồ tập Hàn Quốc tại Seongsu-dong, Seoul đã có 5.000 người tới trong hai ngày. Thương hiệu này do Jun Ji Hyun làm đại sứ. Đặc biệt, chiếc áo khoác ngắn cổ chữ V thoáng khí có khóa kéo, do nữ diễn viên mặc trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Jun Ji Hyun sinh năm 1981, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc. Cô cũng là một trong những ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất và hợp tác với nhiều thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Cô được biết tới qua nhiều dự án phim như My Sassy Girl, My Love from the Star… Năm 2025, cô trở lại với bộ phim truyền hình tình cảm gián điệp Tempest có kinh phí 70 tỷ won. Sau khi phát hành, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về dàn diễn viên xuất sắc và những cảnh hành động gay cấn.

Nữ diễn viên kết hôn với nhà tài chính Choi Jun Hyuk vào 2012 và có hai con trai.