Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 16/11, Jun Ji Hyun và Ahn Hyo Seop đang được mời đảm nhận vai chính trong Intimate Strangers 2, phần tiếp theo của bộ phim điện ảnh ăn khách ra mắt năm 2018. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi màn kết hợp tiềm năng giữa "mợ chảnh" Jun Ji Hyun và nam thần Ahn Hyo Seop.

Đại diện công ty quản lý PEACHY COMPANY của Jun Ji Hyun xác nhận nữ diễn viên đã nhận được lời mời tham gia dự án và hiện đang xem xét kịch bản. Phía THE PRESENT COMPANY, đơn vị quản lý Ahn Hyo Seop, cũng đưa ra phản hồi tương tự. Như vậy, cả hai ngôi sao vẫn chưa chính thức xác nhận góp mặt trong phần phim mới.

Jun Ji Hyun được mời đảm nhận vai nữ chính trong phần 2 của phim điện ảnh Intimate Strangers.

Theo thông tin được tiết lộ, Intimate Strangers 2 tiếp tục khai thác câu chuyện về những mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Phim xoay quanh bốn cặp đôi, khi điện thoại của họ bất ngờ kết nối với một hệ thống nhà thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Từ đây, một trò chơi bắt đầu, buộc những người tham gia phải đối diện với các cuộc gọi và tin nhắn riêng tư của nhau.

Khi màn đêm dần trôi qua, những lớp vỏ bọc được các nhân vật dày công xây dựng cũng từng bước sụp đổ. Những bí mật đen tối, ham muốn, sự ghen tuông và mặc cảm tự ti lần lượt bị phơi bày. Đáng chú ý, những cảm xúc tiêu cực ấy vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi trò chơi đã kết thúc, khiến các mối quan hệ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Trong dự án, Jun Ji Hyun được cho là nhận lời mời hóa thân thành Jung Yoon Ah, một người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời điều hành thương hiệu riêng. Nhân vật sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ, luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhưng thực chất lại là người tuyệt vọng nhất trong việc bảo vệ thế giới mà mình đang có.

Ahn Hyo Seop đang đàm phán đóng cặp cùng Jun Ji Hyun trong dự án Intimate Strangers 2.

Trong khi đó, Ahn Hyo Seop được nhắm đến vai một chàng trai trẻ quyến rũ, làm công việc nghệ sĩ truyền thông và có mối quan hệ tình cảm với nhân vật của Jun Ji Hyun. Nếu cả hai xác nhận tham gia, đây sẽ là màn kết hợp đáng chú ý giữa nữ diễn viên đình đám và nam thần đang được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc.

Ra mắt năm 2018, phần đầu tiên của Intimate Strangers từng tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Hàn Quốc với 5,29 triệu lượt khán giả. Thành tích này cũng đặt nhiều kỳ vọng lên phần tiếp theo, đặc biệt khi bộ phim tiếp tục khai thác những góc khuất trong đời sống riêng tư và tâm lý con người thông qua một trò chơi tưởng chừng đơn giản.

Hiện Jun Ji Hyun đang tập trung hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim truyền hình Human X Gumiho (tên tạm), dự kiến lên sóng vào năm sau. Ahn Hyo Seop cũng đang góp mặt trong phim truyền hình JTBC Final Table.

Theo kế hoạch, Intimate Strangers 2 sẽ sớm bước vào giai đoạn tiền sản xuất và dự kiến khởi quay vào đầu năm 2027. Dù chưa có xác nhận chính thức về dàn diễn viên, dự án đã nhận được sự chú ý nhờ sức hút của hai ngôi sao được nhắm đến cho các vai chính.