'Mợ chảnh' Jeon Ji Hyun tuổi 45 vẫn đẹp như tượng tạc, tiết lộ lịch sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, công ty quản lý Peach Company chia sẻ loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố của Jeon Ji Hyun trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy có thiết kế cổ khoét sâu, khoe bờ vai thanh thoát, xương quai xanh nổi bật và cánh tay thon gọn. Dù đã bước sang tuổi 45 và trải qua hai lần sinh nở, ngôi sao Hàn Quốc vẫn duy trì vóc dáng cân đối, khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc bản thân.

Sinh năm 1981, Jeon Ji Hyun là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh và Jirisan. Không chỉ được yêu mến nhờ diễn xuất, nữ diễn viên còn nổi tiếng với phong cách thời trang thanh lịch, khí chất cuốn hút và khả năng giữ gìn ngoại hình qua nhiều năm.

Thức dậy lúc 6 giờ sáng, duy trì chạy bộ và boxing

Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube của MC Hong Jin Kyung vào tháng 11/2025, Jeon Ji Hyun từng tiết lộ lịch trình sinh hoạt hằng ngày. Nữ diễn viên cho biết cô thường thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng và dành thời gian tập luyện trước khi bắt đầu những công việc khác.

Hai bộ môn yêu thích của cô là chạy bộ và boxing. Nếu chạy bộ giúp cải thiện sức bền và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch, boxing lại đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa tay, chân và thân người, qua đó rèn luyện phản xạ, sức mạnh và khả năng vận động.

Đáng chú ý, Jeon Ji Hyun có thói quen tập thể dục khi bụng đói. Cô cho biết việc vận động đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, đến mức luôn cố gắng sắp xếp thời gian để duy trì lịch tập.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận mục tiêu tập luyện của bản thân thay đổi theo tuổi tác. Khi còn trẻ, cô chủ yếu tập để giảm cân và kiểm soát vóc dáng. Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi trung niên, Jeon Ji Hyun nhận ra việc vận động thường xuyên còn giúp duy trì sức khỏe, thể lực và khả năng hoạt động lâu dài.

Chính sự thay đổi trong cách nhìn nhận này khiến cô không xem tập thể dục là giải pháp nhất thời để có ngoại hình đẹp, mà là thói quen cần được duy trì bền bỉ.

Ăn bữa đầu lúc 14 giờ, ưu tiên protein và ăn tối sớm

Bên cạnh vận động, chế độ ăn uống của Jeon Ji Hyun cũng được xây dựng khá nghiêm ngặt. Nữ diễn viên tiết lộ cô thường không ăn sáng, dùng bữa đầu tiên vào khoảng 14 giờ sau khi hoàn thành buổi tập.

Thực đơn bữa trưa của cô ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng như trứng, quả bơ, rau xanh và sữa chua Hy Lạp. Đây là những thực phẩm cung cấp protein, chất béo và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, phục hồi cơ bắp, nhất là với những người thường xuyên vận động.

Jeon Ji Hyun cho biết cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà chú trọng lựa chọn thực phẩm phù hợp. Nữ diễn viên cũng hạn chế đồ ăn cay và ít uống rượu bia.

Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho trong phim "Huyền thoại biển xanh". Nguồn: SBS.

Một thói quen khác của ngôi sao Hàn Quốc là ăn tối khá sớm, thường vào khoảng 17 giờ. Nếu kết thúc bữa tối lúc 17 giờ và bắt đầu ăn lại vào 14 giờ hôm sau.

Dù vậy, việc nhịn ăn kéo dài không đồng nghĩa với hiệu quả giảm cân cao hơn. Chế độ ăn quá hạn chế có thể khiến một số người không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng, đặc biệt khi kết hợp với hoạt động thể chất cường độ cao.

Tập luyện khi bụng đói cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Những người có vấn đề về đường huyết, đang sử dụng thuốc hoặc mắc bệnh lý nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống. Ngay cả với người khỏe mạnh, việc tập boxing hoặc các bài tập nặng khi thiếu năng lượng cũng có thể gây mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng đến hiệu suất vận động.

Đối với phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, duy trì khối lượng cơ là yếu tố quan trọng để giữ sức khỏe và vóc dáng. Ngoài những hoạt động tim mạch như chạy bộ, việc kết hợp các bài tập tăng sức mạnh, ăn uống cân bằng và nghỉ ngơi đầy đủ có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Ở tuổi 45, Jeon Ji Hyun vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung và phong thái tự tin. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong câu chuyện giữ dáng của nữ diễn viên không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là sự kiên trì với thói quen vận động suốt nhiều năm. Riêng chế độ nhịn ăn kéo dài của cô cần được nhìn nhận như một lựa chọn cá nhân, không phải công thức chung để mọi người áp dụng.