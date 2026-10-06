Mổ cấp cứu thành công 2 ca viêm ruột thừa chuyển từ đảo Thanh Lân

Ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, cơ sở 2 của bệnh viện tại Cô Tô vừa liên tiếp tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu thành công 2 bệnh nhân viêm ruột thừa cấp được chuyển từ đảo Thanh Lân.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hai bệnh nhân là nữ, gồm một người 28 tuổi và một bé gái 11 tuổi.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định cả hai bị viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Với bệnh nhân 28 tuổi, kết quả siêu âm cho thấy ruột thừa tăng kích thước, khẩu kính đoạn gốc 6,7mm, đoạn thân 9,3mm và đoạn ngọn 6,8mm. Trong lòng ruột thừa có dịch, sỏi phân, kèm tình trạng thâm nhiễm tổ chức xung quanh.

Ở bệnh nhi 11 tuổi có tình trạng ruột thừa tăng kích thước rõ hơn, với đường kính đoạn gốc 7mm, đoạn thân 12mm và đoạn ngọn lên tới 14mm. Trong lòng ruột thừa chứa dịch, có sỏi phân và thâm nhiễm nhiều tổ chức xung quanh.

Theo các bác sĩ, những biểu hiện này tiềm ẩn nguy cơ bệnh tiến triển nặng, có thể dẫn đến các biến chứng như viêm phúc mạc nếu người bệnh không được phẫu thuật kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, các bệnh nhân được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết và đều được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Kíp phẫu thuật do BSCKI Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn, cùng BSCKI Trần Phúc Hiếu, bác sĩ Gây mê hồi sức và ê-kíp phẫu thuật thực hiện.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi, xử trí ruột thừa viêm và làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sớm xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn, với người dân sinh sống tại các đảo, khoảng cách địa lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tiếp cận các dịch vụ y tế, đặc biệt đối với những bệnh lý ngoại khoa cấp tính cần can thiệp phẫu thuật sớm.

Việc liên tiếp tiếp nhận, phẫu thuật 2 trường hợp viêm ruột thừa cấp được chuyển từ đảo Thanh Lân trong chưa đầy 24 giờ cho thấy vai trò của việc bố trí nhân lực chuyên môn và duy trì khả năng cấp cứu tại cơ sở y tế trên địa bàn Cô Tô.

Thời gian qua, bệnh viện đã tăng cường nhân lực ở các chuyên khoa Ngoại, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và các bộ phận liên quan cho cơ sở 2. Qua đó, nhiều trường hợp cấp cứu, trong đó có người bệnh từ các đảo xa, có thể được chẩn đoán và xử trí sớm ngay tại khu vực, hạn chế nguy cơ do phải di chuyển quãng đường dài để tiếp cận điều trị.