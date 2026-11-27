Các em học sinh Trường THCS Bình Ca sử dụng máy tính bảng phục vụ học tập.

Đầu tư bài bản để hiện thực giấc mơ công nghệ

Mục đích cốt lõi của dự án là nâng cao năng lực học tập, kỹ năng số, kỹ năng tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các chương trình học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giáo dục số đóng vai trò trọng tâm. Nguồn vốn tài trợ không chỉ tập trung vào phần cứng mà còn bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu, học liệu số, phần mềm chuyên dụng, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức các lớp học IT chuẩn mực ngay tại các điểm trường.

Trao đổi về ý nghĩa chiến lược của dự án đối với sự phát triển giáo dục địa phương, cô giáo Nguyễn Lê Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Ca, xã Bình Ca chia sẻ: Là đơn vị được chọn làm trường hạt nhân của dự án, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tiếp nhận và đưa các lớp học IT, giáo dục số vào nền nếp. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Tổ chức Global Vision và các cơ quan quản lý của tỉnh, nhà trường đã được bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin thiết yếu và học liệu số hiện đại. Các em học sinh đã có không gian thực hành trực quan, tiếp cận với các chương trình học tập thông minh, qua đó khơi gợi niềm đam mê công nghệ ngay từ bậc trung học cơ sở”.

Cô và trò Trường THCS Tân Trào tìm tài liệu học tập trên máy tính bảng của nhà trường.

Đưa công nghệ số và AI đến gần hơn với học sinh

Đối với học sinh các xã thuộc cụm trường vệ tinh, việc thiếu thốn trang thiết bị và cơ hội tiếp cận bài bản với công nghệ thông tin từng là rào cản lớn trên con đường chinh phục tri thức. Sự xuất hiện của các lớp học IT trong khuôn khổ dự án đã mang đến luồng sinh khí mới, biến phòng học máy tính thành không gian sáng tạo đầy hứng khởi.

Thông qua các hoạt động giáo dục số, học sinh được hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, tư duy lập trình trực quan, cách khai thác kho tàng tri thức trên internet an toàn và hiệu quả, cũng như ứng dụng AI vào việc tự học các môn khoa học. Sự đổi mới này không chỉ giúp các em hoàn thiện kỹ năng số mà còn định hình tư duy hướng nghiệp sớm trong kỷ nguyên số hóa.

Là một trong những học sinh tích cực tham gia các buổi học thực hành IT, em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến, xã Sơn Dương hào hứng: Trước đây, mỗi khi được vào phòng máy tính, chúng em chủ yếu chỉ làm quen với các thao tác gõ văn bản đơn giản. Nhưng từ khi tham gia các lớp học IT do dự án hỗ trợ, chúng em được thầy cô hướng dẫn sử dụng nhiều phần mềm học tập thông minh, tìm hiểu về công nghệ AI và cách tự tìm kiếm tài liệu ôn tập trên mạng. Những giờ học thực hành giúp chúng em hiểu bài nhanh hơn và hào hứng hơn.

Tiết học Tin học của Trường Tiểu học và THCS Hợp Hòa, xã Tân Thanh.

Đánh giá về bước tiến này từ góc độ chuyên môn, cô giáo Phạm Tú Oanh, giáo viên bộ môn Khoa học tự nhiên, Trường THCS Tân Trào, xã Tân Trào cho biết: Việc triển khai các lớp học IT và ứng dụng giáo dục số mang lại hiệu quả thay đổi rõ rệt đối với cả giáo viên và học sinh. Khi học sinh được trực tiếp thao tác trên các phần mềm mô phỏng và công cụ học tập thông minh, các bài giảng khó về khoa học tự nhiên trở nên trực quan, dễ hiểu hơn rất nhiều. Các em không còn ghi chép nhiều mà chủ động tương tác, đặt câu hỏi và tự khám phá vấn đề. Bản thân chúng tôi cũng không ngừng nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Nhìn nhận tổng thể về tiến độ và mục tiêu dài hạn của dự án bà Vũ Thị Phương, Phó Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Dự án "Hỗ trợ giáo dục cho các trường trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam" do Tổ chức Global Vision tài trợ mang ý nghĩa xã hội rất sâu sắc. Việc phát triển các lớp học IT và xây dựng mô hình trường hạt nhân kết nối cụm trường vệ tinh là giải pháp để đưa công nghệ về cơ sở. Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn rằng, thông qua nguồn lực đầu tư từ Tổ chức Global Vision (Hàn Quốc) cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, dự án sẽ giúp học sinh vùng cao tự tin về kỹ năng số, sẵn sàng bước vào thời kỳ chuyển đổi số quốc gia”.

Những lớp học IT sáng đèn mỗi chiều tại các xã vùng cao Tuyên Quang đang từng ngày hiện thực hóa ước mơ tiếp cận tri thức hiện đại của thế hệ trẻ vùng quê cách mạng. Sự đầu tư đúng hướng và nhân văn này chính là bệ phóng vững chắc để các em tự tin vươn lên, trở thành những công dân số ưu tú trong tương lai.