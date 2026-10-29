Mở cánh cửa thị trường cho sản vật vùng dân tộc thiểu số

Từ măng rừng, mật ong đến những tấm vải lanh được dệt thủ công, nhiều sản phẩm của đồng bào vùng cao Tuyên Quang được tạo nên từ nguồn nguyên liệu, nghề truyền thống và kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm ra và cũng là một phần sinh kế của người dân. Nhưng từ sản xuất đến việc đưa được sản phẩm ra thị trường vẫn là một chặng đường dài, bởi nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, quy mô còn nhỏ, sản xuất chủ yếu thủ công, trong khi khả năng tiếp cận thị trường chưa đồng đều. Vì vậy, câu chuyện đầu ra không chỉ là bán được một sản phẩm, mà là làm thế nào để những sản vật từ vùng cao có thể bước ra khỏi phạm vi địa phương và tìm được thị trường ổn định hơn.

Thực hiện: Nhóm PV