Chắt chiu hôm nay, vun đắp ngày mai

Gian hàng quần áo của chị Nguyễn Thị Yến nằm khiêm nhường tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Cả cơ nghiệp mưu sinh của gia đình gói trong không gian chật chội, với những sào quần áo bọc túi ni-lông chống bụi treo kín hai bên tường và những chồng hàng xếp cao chạm trần.

Hôm tôi ghé thăm, chị Yến đang chăm chú đọc tờ gấp tuyên truyền mà cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH), nhân viên dịch vụ thu bưu điện cùng đại diện tổ dân phố vừa mang tới. Giữa gian hàng bình dân, câu chuyện an sinh gắn với phép tính cơm áo hằng ngày của một tiểu thương nhỏ lẻ.

Làm nghề buôn bán tự do, thu nhập của chị Yến chỉ trên dưới 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị phải cân đối các khoản tiền nhập hàng, điện nước, sinh hoạt gia đình và sách vở cho con. Bởi vậy, suốt một thời gian dài, mỗi khi nghe nhắc tới BHXH tự nguyện, chị đều ngần ngại. Khi chi tiêu trước mắt còn eo hẹp, việc dành một khoản tiền cố định cho mười mấy năm sau là điều chị chưa dám nghĩ tới.

Chỉ đến khi cán bộ BHXH, nhân viên dịch vụ thu và đại diện tổ dân phố kiên trì đến tận quầy hàng, giải thích rõ mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phương thức đóng linh hoạt và quyền lợi lâu dài, chị mới dần thay đổi suy nghĩ. Cân nhắc khả năng kinh tế, chị Yến quyết định dành một phần thu nhập tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Yến bộc bạch: “Dù kinh tế còn khó, tôi vẫn cố gắng tham gia bảo hiểm xã hội để sau này có lương hưu, không phải dựa vào các con”.

Với người phụ nữ quen tảo tần lo cho gia đình, khoản đóng bảo hiểm mỗi tháng còn là cách chuẩn bị nguồn thu nhập độc lập khi về già.

Cán bộ BHXH cơ sở đến gian hàng của chị Nguyễn Thị Yến, phường Âu Lâu tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH tự nguyện.

Rời gian hàng nhỏ ở phường Âu Lâu, ngược lên xã Lục Yên, câu chuyện lo xa cho tuổi già hiện lên qua sự tính toán của một người mẹ dành cho các con. Nhận thức rõ sự bấp bênh của nghề tự do, bà Vương Thị Bích Hà tìm hiểu chính sách an sinh, kiên trì phân tích, động viên cả hai người con dành một phần thu nhập tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT).

Bà Hà chia sẻ: “Cả hai con tôi đều tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng. Tôi thấy các chính sách này có quyền lợi rất thiết thực. Nếu đóng BHXH mà sau này có cơ hội vào làm việc trong cơ quan nhà nước thì thời gian đã đóng được cộng nối. Còn BHYT là để phòng những rủi ro”.

Với bà, tham gia bảo hiểm là sự chuẩn bị cần thiết để các con có thêm điểm tựa trước những biến cố, nhất là khi công việc và thu nhập chưa ổn định.

Nhân viên tổ chức dịch vụ thu bưu điện đến từng hộ kinh doanh, tiểu thương hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH tự nguyện.

Lương hưu không còn xa vời ở bản cao

Nếu ở những địa bàn thuận lợi, người lao động có thể xoay xở nhiều nguồn thu để cân đối chi tiêu thì tại các bản làng vùng cao, duy trì khoản đóng bảo hiểm hằng tháng là điều không dễ.

Ở xã Phình Hồ, nơi địa hình chia cắt bởi những con dốc cao, phần lớn đồng bào Mông sống dựa vào nương ngô, nương lúa, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, khái niệm lương hưu từng khá xa lạ.

Tại thôn Làng Nhì, ông Hờ A Trống là một trong những người sớm thay đổi suy nghĩ ấy. Quanh năm bám nương, bám rẫy, thu nhập không mấy dư dả, nhưng sau những buổi được cán bộ cơ sở trò chuyện, giải thích về quyền lợi lâu dài, ông đã tham gia BHXH tự nguyện hơn 2 năm qua.

Ông Trống kể: “Chúng tôi cũng tiết kiệm chi phí, mỗi tháng dành ra gần 300.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội”.

Ở vùng khó khăn, đây không phải khoản tiền nhỏ. Để duy trì đóng bảo hiểm, ông Trống phải tính toán, chắt chiu trong chi tiêu hằng ngày. Lựa chọn ấy cho thấy người nông dân vùng cao đã nghĩ xa hơn những mùa vụ trước mắt, chủ động chuẩn bị cho cuộc sống khi không còn đủ sức lao động.

Niềm tin của ông Trống được củng cố khi được ông Hờ Bla Chu, người có uy tín trong thôn vận động tham gia.

Ông Chu chia sẻ: “Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, nhận thấy lợi ích của BHXH tự nguyện, tôi sẽ tuyên truyền để bà con cùng tham gia”.

Từ những câu chuyện thực tế, chính sách BHXH tự nguyện dần trở nên gần gũi hơn với người dân vùng cao. Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đã mở rộng cơ hội tiếp cận chính sách cho lao động tự do.

Đáng chú ý, thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống 15 năm khi người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được bảo lưu, cộng nối theo quy định.

Cùng với đó, mức hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước được nâng lên, thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm. Trong đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 50%, hộ cận nghèo 40%, người dân tộc thiểu số 30% và các đối tượng khác 20% mức đóng tính theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Chính sách còn bổ sung chế độ trợ cấp thai sản. Người lao động cũng có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Những thay đổi này góp phần tháo gỡ rào cản tài chính, tạo động lực để lao động tự do, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tham gia, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm.

Cán bộ BHXH phát tờ rơi, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho lao động tự do tại các điểm bán hàng, chợ phiên vùng cao.

Bền bỉ bám địa bàn, giữ trọn điểm tựa an sinh

Đằng sau mỗi cuốn sổ BHXH tự nguyện là sự bền bỉ bám địa bàn của đội ngũ làm công tác an sinh ở cơ sở. Vận động người lao động tự do dành khoản thu nhập hạn hẹp để đóng bảo hiểm đã khó; đồng hành để họ duy trì tham gia khi buôn bán ế ẩm, mùa màng thất bát còn khó hơn.

Cán bộ BHXH tư vấn, giải đáp chính sách BHXH tự nguyện cho người dân tại nơi lao động, sản xuất.

Từ những chuyến đi qua từng thôn, bản, chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ BHXH cơ sở Lục Yên, chia sẻ: “Khi cán bộ đến tận nhà trò chuyện, người dân thường cởi mở hơn. Bà con có thể hỏi trực tiếp những vấn đề sát sườn nhất như mức đóng cụ thể bao nhiêu, thời gian tham gia thế nào, quyền lợi khi hưởng lương hưu... Khi được giải thích cặn kẽ, thấu tình đạt lý, việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện thuận lợi hơn hẳn”.

Theo BHXH tỉnh Lào Cai, đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 56.815 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,14% kế hoạch năm. Trong hai tháng cuối năm, ngành đặt mục tiêu vận động thêm 24.185 người để hoàn thành chỉ tiêu.

Cán bộ BHXH cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức dịch vụ thu và các đoàn thể đến từng khu dân cư, phiên chợ, sạp hàng để tuyên truyền, tư vấn theo nhóm nhỏ. Người dân được giải đáp trực tiếp về mức đóng, phương thức đóng linh hoạt như hằng tháng, theo quý, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Trong tháng 10/2026, BHXH tỉnh Lào Cai phối hợp với các cấp, ngành và tổ chức dịch vụ thu tổ chức 1.787 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, 55 hội nghị, đối thoại, tọa đàm; thực hiện gần 1.900 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Riêng đợt ra quân “Tăng tốc về đích - Trao gửi an sinh” đã vận động thêm 617 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH tỉnh Lào Cai phối hợp với nhân viên tổ chức dịch vụ thu bưu điện tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, phát triển người tham gia mới chỉ là một phần của bài toán. Với lao động tự do có thu nhập không ổn định, duy trì tham gia trong thời gian dài là thách thức lớn. Một mùa vụ mất trắng, một đợt buôn bán khó khăn hay khoản chi đột xuất cũng có thể khiến người dân cân nhắc dừng đóng.

Vì vậy, bên cạnh vận động người mới, việc thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tư vấn phương thức đóng phù hợp và hỗ trợ người dân tiếp tục tham gia có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu mở rộng diện bao phủ bền vững.

Để tạo thêm động lực cho người dân, BHXH tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách địa phương, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm thu nhập thấp.

Cùng với đó, ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng giao dịch điện tử và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản, hiện đạt tỷ lệ 89,2%, nhằm tạo thuận tiện cho người thụ hưởng, bảo đảm minh bạch.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai, cho biết: “Ngành BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tuyên truyền những điểm mới của luật để người dân hiểu rõ, chủ động tham gia, giữ vững an sinh trên địa bàn”.

Mỗi người một hoàn cảnh, một phép tính mưu sinh, nhưng đều chủ động chắt chiu thu nhập hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai. Với lao động tự do, mỗi cuốn sổ BHXH tự nguyện là một khoản tích lũy bền bỉ cho tương lai. Khi chính sách đi vào đời sống, cùng những cơ chế hỗ trợ phù hợp, người lao động sẽ có thêm điểm tựa để tuổi già bớt nỗi lo phụ thuộc.