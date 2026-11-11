Mở cánh cửa hợp tác công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc từ mạng lưới gần 23.000 doanh nghiệp

Buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và ông Jung Kwang-cheon, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (INNOBIZ). (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (INNOBIZ) Jung Kwang-cheon khẳng định, Hiệp hội coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn mở rộng các hoạt động trong thời gian tới.

Trong đó, tổ chức này đặc biệt quan tâm đến đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chuyển giao công nghệ, phát triển nhà máy thông minh và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Với mạng lưới gần 23.000 doanh nghiệp thành viên, trong đó hơn 60% đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, cùng lực lượng lao động trên 900.000 người, INNOBIZ được đánh giá có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác thực chất với các đối tác Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch INNOBIZ Jung Kwang-cheon. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Về phần mình, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao tiềm lực và thiện chí hợp tác của INNOBIZ, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, nhà ngoại giao Việt Nam đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp hai nước, tăng cường chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam.

Đại sứ cũng khuyến khích nghiên cứu triển khai các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, nhà máy thông minh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ và Chủ tịch INNOBIZ Jung Kwang-cheon cùng đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, xác định những lĩnh vực và dự án hợp tác ưu tiên nhằm sớm mang lại kết quả cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)