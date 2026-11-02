Mở cánh cửa hoàn lương từ nguồn vốn chính sách

Trao cơ hội cho những người từng lầm lỗi

Hành trình trở về cuộc sống bình thường của anh N.V.A, trú tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những mặc cảm về quá khứ, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, thiếu vốn để bắt đầu một công việc mới từng khiến con đường tái hòa nhập của anh trở nên chật vật. Thế nhưng, ngày 2/11/2026 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt khi anh được giải ngân khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở cửa hàng kinh doanh bún bò Huế.

Không giấu được sự xúc động, anh N.V.A chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là các đồng chí Công an phường Bồ Đề thường xuyên thăm hỏi, động viên, nay tôi được giải ngân gói vay 100 triệu đồng, tôi rất xúc động và bất ngờ. Tôi đã sai và không nghĩ có ngày xã hội vẫn tạo cho tôi con đường làm lại cuộc đời”.

Cán bộ Công an phường Bồ Đề, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên hướng dẫn anh A hoàn thiện thủ tục vay vốn

Với anh A, khoản vay không đơn thuần là nguồn tiền để mở cửa hàng kinh doanh. Đó còn là sự ghi nhận, tin tưởng và cơ hội để chứng minh quyết tâm thay đổi của một người từng có quá khứ lầm lỗi. Thay vì tiếp tục đối diện với những cánh cửa khép lại bởi định kiến, anh có thêm điều kiện để tự tạo việc làm, nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính sức lao động của mình.

Câu chuyện của anh A cũng phản ánh một thực tế không ít người sau khi chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt. Trở về địa phương, họ không chỉ cần thời gian để thích nghi với cuộc sống bên ngoài mà còn phải vượt qua rào cản tâm lý, định kiến xã hội. Không có việc làm, không có vốn sản xuất, kinh doanh, trong khi những mối quan hệ xã hội đã thay đổi, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí tái phạm, luôn hiện hữu.

Theo thống kê của Công an phường Bồ Đề, trên địa bàn hiện có khoảng 1.800 trường hợp thuộc diện tù tha và các đối tượng đang được quản lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, gần 70% trong số này gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, thiếu vốn sản xuất, chưa có công việc ổn định hoặc còn mang nặng mặc cảm, chịu sự kỳ thị của một bộ phận xã hội.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác triển khai, quản lý và thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giữa Công an phường Bồ Đề và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long Biên

Những con số ấy cho thấy, tái hòa nhập cộng đồng không thể chỉ dừng lại ở việc quản lý, giám sát hay tuyên truyền, giáo dục. Điều quan trọng hơn là phải tạo được điều kiện thực tế để người từng lầm lỗi có thể tự đứng vững, có công việc, thu nhập và động lực xây dựng cuộc sống mới.

Nhận diện những khó khăn đó, Công an phường Bồ Đề đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên triển khai các giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an nhận thấy nhiều trường hợp có nhu cầu vay vốn để học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng không có điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng thông thường.

Trước thực tế đó, Công an phường đã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để những người thuộc diện được hỗ trợ nắm rõ các điều kiện, thủ tục vay vốn.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở rà soát từng trường hợp, xác định nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng vốn. Qua đó, nguồn vốn chính sách được đưa đến đúng người, đúng mục đích, tạo điều kiện để người vay chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Công an phường Bồ Đề thường xuyên tổ chức thăm gặp, động viên người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng

Từ góc độ đơn vị trực tiếp triển khai chính sách tín dụng, bà Nguyễn Thùy Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên cho biết, ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường, Công an phường và các tổ chức chính trị nhận ủy thác để rà soát những trường hợp là người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu vay vốn.

“Công tác triển khai hồ sơ cho vay vốn cũng rất thuận lợi, tạo điều kiện cho người tái hòa nhập cộng đồng có cơ sở tiếp cận với nguồn vốn chính sách của Nhà nước. Hồ sơ được thẩm duyệt chặt chẽ. Việc cho vay đối với các đối tượng đặc biệt này giúp nâng cao cuộc sống của họ, đồng thời củng cố thêm niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước”, bà Nguyễn Thùy Liên chia sẻ.

Tính riêng trong năm 2026, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 7 trường hợp là người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy. Dù số lượng chưa lớn so với tổng số trường hợp đang được quản lý, mỗi khoản vay đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người vay từng bước ổn định cuộc sống.

Không để người hoàn lương đơn độc trên hành trình trở về

Một trong những điểm đáng chú ý trong cách làm của Công an phường Bồ Đề là hoạt động hỗ trợ không kết thúc khi người vay nhận được tiền. Sau khi giải ngân, lực lượng Công an tiếp tục duy trì việc nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh.

Những buổi thăm gặp mang đầy ý nghĩa nhân văn của công an cơ sở đối với đối tượng từng lầm lỡ

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho biết, trước, trong và sau quá trình hỗ trợ, Công an phường Bồ Đề đều phân công cảnh sát khu vực trực tiếp theo dõi, phối hợp với các hội, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động thăm hỏi định kỳ, lực lượng Công an không chỉ kiểm tra việc sử dụng vốn mà còn chú trọng động viên, khích lệ, giúp người từng lầm lỗi củng cố niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn.

“Cảnh sát khu vực là lực lượng gần dân, sát dân, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để thường xuyên thăm hỏi, động viên trong quá trình người dân học tập, sản xuất, kinh doanh sau khi họ được giải ngân. Thông qua đó, chúng tôi nắm bắt tình hình, chủ yếu là khích lệ, động viên để họ đi đúng đường lối, chính sách của Đảng, sử dụng nguồn vốn của Nhà nước hiệu quả, đúng mục đích, tạo ra thu nhập chính đáng cho bản thân và gia đình”, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Với những người từng có quá khứ lầm lỗi, sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ Công an cơ sở đôi khi có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về vật chất

Cách làm này cũng gắn với việc phát huy phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, trong đó đề cao tinh thần gần dân, sát dân, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo chất lượng công tác. Với những người từng có quá khứ lầm lỗi, sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ Công an cơ sở đôi khi có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về vật chất.

Bởi điều họ cần không chỉ là một khoản vay, mà còn là sự tin tưởng, động viên để vượt qua mặc cảm và không bị bỏ lại phía sau. Một lời hỏi thăm đúng lúc, sự hướng dẫn tận tình khi gặp khó khăn trong thủ tục hay sự đồng hành của cảnh sát khu vực trong những ngày đầu khởi nghiệp đều có thể trở thành điểm tựa để họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.

Ở góc độ bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng khẳng định, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Khi người từng chấp hành án có công việc ổn định, thu nhập chính đáng và nhận được sự quan tâm của gia đình, cộng đồng, nguy cơ tái phạm sẽ từng bước được hạn chế. Đồng thời, các gia đình cũng có thêm điều kiện để đón nhận, hỗ trợ người thân trở về, xây dựng cuộc sống bình thường.

Khi các cơ quan đoàn thể, lực lượng công an, ngân hàng và cộng đồng cùng chung tay, những người từng vấp ngã sẽ có thêm điểm tựa để đứng lên. Và mỗi trường hợp tái hòa nhập thành công không chỉ là một cuộc đời được tiếp thêm hy vọng, mà còn là một bước tiến thiết thực trong xây dựng địa bàn an toàn, giữ gìn bình yên từ chính mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.