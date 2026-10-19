Mở 'cánh cửa' cơ chế đặc thù, tạo đà phát triển KKT Dung Quất

KKT Dung Quất giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp và kinh tế của Quảng Ngãi

Theo Công văn số 5828-CV/VPTW ngày 17.10.2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, tại phiên họp ngày 16.10.2026, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU ngày 15.10.2026 của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Để triển khai chủ trương, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết của Kỳ họp, làm cơ sở giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho KKT Dung Quất, đáp ứng yêu cầu phát triển lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và năng lượng quốc gia.

Theo đề xuất của Đảng ủy Chính phủ, mục tiêu đến năm 2030, Trung tâm tại KKT Dung Quất đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Năng lực dự trữ dầu thô phấn đấu đạt mức tương đương 20 ngày sản xuất, dự trữ xăng dầu đạt 20 ngày tiêu thụ; tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi.

Trung tâm đặt mục tiêu thu hút 5 tỉ USD vốn đầu tư đến năm 2030, đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi và tạo thêm 5.000 việc làm. Tầm nhìn đến năm 2045, KKT Dung Quất hướng tới thu hút 50 tỉ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Các chính sách được đề xuất tập trung vào nguồn lực đầu tư hạ tầng, ưu đãi thuế, đất đai và thu hút nhân lực chất lượng cao. Trong đó, có đề xuất bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cho ngân sách địa phương để tái đầu tư hạ tầng kết nối Trung tâm.

Về thuế, Đảng ủy Chính phủ đề xuất cho phép Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 5 năm đối với nhà đầu tư chiến lược tại KKT Dung Quất.

Các dự án chế biến dầu khí, hóa chất có vốn đầu tư từ 100.000 tỉ đồng trở lên được đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, bao gồm cả phần dự án mở rộng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bên cạnh đó, các dự án lọc, hóa dầu và hạ tầng dự trữ chiến lược được đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền sử dụng khu vực biển trong cả thời gian thuê. Chuyên gia, nhà khoa học và lao động trình độ cao làm việc tại Trung tâm cũng được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

KKT Dung Quất hướng tới hình thành trung tâm công nghiệp lọc, hóa dầu và năng lượng quy mô lớn tại miền Trung

KKT Dung Quất hiện là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Trung, sở hữu lợi thế cảng biển nước sâu và Nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Đến nay, KKT Dung Quất thu hút 296 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 421.683 tỉ đồng, tương đương khoảng 19,268 tỉ USD; đóng góp bình quân khoảng 27.774 tỉ đồng vào thu ngân sách mỗi năm.

Riêng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, từ khi đi vào hoạt động năm 2009, đã sản xuất hơn 101 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 245.000 tỉ đồng.

Việc Bộ Chính trị thống nhất chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù cho KKT Dung Quất tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư và phát huy lợi thế công nghiệp, cảng biển của Quảng Ngãi. Các ưu đãi cụ thể sẽ được xem xét, quyết định theo thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia.