Mở các kênh khẩn cấp hỗ trợ du khách trong vùng lụt Bangkok

Ngập sâu tại thủ đô Bangkok, Thái Lan do mưa lớn ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan đã phối hợp cùng Tổng cục Du lịch (TAT), Cảnh sát Du lịch và các Trung tâm Hỗ trợ Du khách để triển khai các phương án ứng phó. Tổng đài 1672 (TAT) và hotline 1155 (Cảnh sát Du lịch) duy trì vận hành 24/7 nhằm tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ du khách bị hoãn, lỡ chuyến bay hoặc có nhu cầu gia hạn lưu trú.

TAT đề xuất phát hành các bản tin cảnh báo bằng tiếng Thái và tiếng Anh, khuyến cáo hành khách chủ động di chuyển sớm. Ban quản lý Sân bay quốc tế Suvarnabhumi lưu ý hành khách nên có mặt trước ít nhất 3 giờ đối với các chuyến bay quốc tế và 2 giờ đối với chuyến bay nội địa; đồng thời khuyến cáo tài xế tránh khu vực Lat Krabang đang bị ngập sâu.

Nhằm giảm thiểu ùn tắc, Cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan (EXAT) quyết định miễn phí lưu thông trên 8 tuyến đường cao tốc trọng điểm (bao gồm Chalerm Mahanakhon, Si Rat, Chalong Rat, Burapha Withi, Udon Ratthaya, Bangna-At Narong, Kanchanaphisek và Prachim Ratthaya) từ 13h00 ngày 26/9 đến 24h00 ngày 27/9.

Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan (AoT) cũng đã chuẩn bị khu vực nghỉ tạm cho du khách tại các nhà ga. Ứng dụng công ích Tang Rat cùng các kênh của Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cũng liên tục cập nhật tình hình ngập lụt và lộ trình giao thông theo thời gian thực từ các nguồn dữ liệu uy tín.