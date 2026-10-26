'Mổ bụng' iPhone Duo tìm nguyên nhân màn hình dễ nứt gãy

Trước khi tháo rời, iFixit đã phủ đầy bụi huỳnh quang lên thiết bị. iPhone Duo trang bị chuẩn chống bụi và nước IP68. Sau thử nghiệm, bụi xuất hiện trong cổng USB-C, lưới loa và viền màn hình, nhưng rất ít hạt lọt vào bên trong thiết bị.

Các hạt bụi xâm nhập vào bản lề, khiến nó bị kẹt và có thể dẫn đến hư hỏng màn hình. Bản lề của iPhone Duo bám ít bụi hơn so với Galaxy Z Fold8 hoặc Pixel 11 Pro Fold trong các thử nghiệm tương tự.

iFixit cho biết kết quả này "đáng khích lệ", nhưng gợi ý đây không phải là thiết bị lý tưởng để sử dụng ở bãi biển vì vẫn có bụi bám vào các bộ phận chuyển động.

YouTuber JerryRigEverything cũng đã thực hiện một thử nghiệm về bụi , trong đó các hạt bụi xâm nhập vào bản lề và khiến nam châm giữ điện thoại đóng lại bị hỏng.

Tháo rời iPhone Duo. Ảnh: iFixit

Theo video, iFixit có thể bóc lớp bảo vệ ra một cách dễ dàng, đúng như ý định của Apple. Công ty thiết kế lớp bảo vệ có cấu trúc nano này sao cho dễ tháo gỡ để có thể thay thế với chi phí thấp. Với gói AppleCare+, việc thay thế lớp bảo vệ có giá 19 USD, còn nếu không, giá là 49 USD.

iPhone Duo sử dụng loại keo dán pin mà Apple đã giới thiệu trên iPhone 16, vì vậy một lượng điện tích nhỏ sẽ làm lỏng lớp keo và cho phép tháo pin ra. iFixit cho biết đây là "trải nghiệm tháo pin tốt nhất" trên một chiếc điện thoại gập từ trước đến nay.

Màn hình ngoài dễ dàng tháo rời, cấu tạo "rất chắc chắn". Đây là một điểm cộng cho việc sửa chữa vì hầu hết việc sửa chữa bên trong đều phải thông qua màn hình ngoài.

Viền màn hình bên trong có thể tháo ra bằng nhiệt, nhưng cần phải loại bỏ khá nhiều keo dán để tháo tấm màn hình bên trong.

Apple mô tả màn hình bên trong của iPhone Duo là một cấu trúc xếp chồng 10 lớp và iFixit đã có thể bóc tách một số lớp để xem xét chúng dưới kính hiển vi.

Các linh kiện bên dưới màn hình trong của iPhone Duo. Ảnh: iFixit

iPhone Duo sử dụng bo mạch chủ không xếp chồng. Đây là chiếc iPhone đầu tiên làm như vậy kể từ iPhone 8. Thiết kế một lớp là một trong những cách mà Apple giữ cho Duo mỏng nhẹ.

Về một số lỗi màn hình mà người dùng gặp phải, iFixit bình luận chúng có thể do áp lực, vật thể bị kẹt, uốn cong nhiều lần hoặc lỗi sản xuất. Có thể màn hình không bị gãy vật lý, vì sự cố về dây dẫn cũng có thể gây ra hiệu ứng tương tự.

Ở phần lớn các thiết bị gặp lỗi, bản lề có thiết kế hình dạng khác biệt. Vị trí hư hỏng cũng nằm gần khu vực cáp dẹt dạng xếp nếp đi qua và nơi nhiều cạnh linh kiện giao nhau. Đây có thể là nguyên nhân khiến ứng suất tập trung tại điểm này. iFixit nhận định:

“Để xác định các điểm tập trung ứng suất khi gập máy, chúng tôi xây dựng mô hình bản lề 3D dựa trên video tháo rời thiết bị, các bằng sáng chế và ảnh chụp cắt lớp CT, sau đó đối chiếu với những vị trí hư hỏng được báo cáo.

Các vết nứt tập trung gần khu vực chuyển tiếp giữa khe dành cho cáp dẹt chạy xuyên qua bản lề và phần giá đỡ bản lề trung tâm. Qua hình ảnh, chúng tôi nhận thấy hư hỏng không nằm ngay tại vị trí cáp màn hình đi qua bản lề, mà thấp hơn một chút. Đây là nơi nhiều cạnh linh kiện giao nhau, làm thay đổi cách màn hình mỏng được nâng đỡ khi uốn cong”.

iFixit cho rằng nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ các thanh ray cong trong bản lề, vốn di chuyển theo các điểm xoay của màn hình.

Khi điện thoại gập lại, những thanh ray này có thể nhô lên khỏi các tấm phẳng của bản lề. Đáng chú ý, một trong các thanh ray nằm thẳng hàng với vị trí hư hỏng được ghi nhận.

Một khả năng khác là bộ phận bản lề được thiết kế để thu vào bên trong không hoạt động đúng như dự kiến. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định chính xác nguyên nhân.

Để giúp người dùng tìm hiểu sâu hơn, iFixit cung cấp mô hình ảnh chụp cắt lớp CT tương tác của bản lề iPhone Duo, cho phép quan sát cách các giá đỡ, dây cáp và linh kiện được bố trí bên dưới màn hình.

iFixit tạm chấm điểm sửa chữa cho iPhone Duo là 5/10. Màn hình bên trong và cụm bản lề là những điểm yếu lớn nhất, khiến Duo mất điểm.

"Đây là chiếc điện thoại thông minh màn hình gập dễ sửa chữa nhất mà chúng tôi từng thấy, nhưng việc sửa chữa vẫn sẽ rất khó khăn", iFixit nhận định.

Cả Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold đều đạt 4 điểm trên 10.

(Theo MacRumors)