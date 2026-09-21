Mổ bụng iPhone 18 Pro hé lộ hệ thống tản nhiệt buồng hơi mở rộng và thay đổi về viên pin

Quá trình tháo rỡ linh kiện mẫu điện thoại cao cấp iPhone 18 Pro vừa được kênh công nghệ REWA Technology công bố, mang đến cái nhìn cận cảnh về cách Apple tái cơ cấu không gian phần cứng. Dù không tạo ra bước ngoặt mang tính đảo lộn, thiết kế bo mạch và cấu trúc nội thất của máy cho thấy nhiều tinh chỉnh kỹ thuật đáng giá nhằm tối ưu nhiệt độ, không gian hiển thị và hiệu năng thực tế.

Cải tiến buồng hơi tản nhiệt tiếp xúc trực tiếp chip A20 Pro

Điểm thay đổi kỹ thuật then chốt trên iPhone 18 Pro nằm ở hệ thống kiểm soát nhiệt năng. Sau khi lần đầu trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi trên dòng iPhone 17 Pro, Apple tiếp tục hoàn thiện giải pháp này trên thế hệ kế nhiệm bằng việc gia tăng diện tích tản nhiệt và tái cơ cấu bố cục bo mạch.

Hình ảnh mổ xẻ thực tế cho thấy bộ vi xử lý A20 Pro được sắp xếp lại vị trí để tiếp xúc trực diện với bề mặt buồng hơi tản nhiệt mở rộng. Trước đó, Phó Chủ tịch phụ trách marketing iPhone của Apple, bà Kaiann Drance, từng đề cập đến thiết kế làm mát mới của thế hệ này. Video tháo máy đã làm rõ giải pháp cơ học đó, giúp nhiệt lượng sinh ra từ vi xử lý tiến trình mới dễ dàng truyền dẫn và phân tán đồng đều hơn trong quá trình xử lý các tác vụ đồ họa nặng.

'Mổ bụng' iPhone 18 Pro khám phá nội thất. Ảnh: REWA Technology

Viên pin tăng kích thước khiêm tốn 1,7%

Về dung lượng cung cấp năng lượng, thỏi pin trên phiên bản iPhone 18 Pro hỗ trợ SIM vật lý ghi nhận mức tăng diện tích khoảng 1,7% so với mẫu iPhone 17 Pro tiền nhiệm. Mức điều chỉnh này tuy nhỏ nhưng phản ánh nỗ lực tận dụng từng milimét khoảng trống của các kỹ sư thiết kế phần cứng.

Các thử nghiệm thực tế trước đó của chuyên gia công nghệ Joanna Stern xác nhận máy có sự cải thiện nhất định về thời lượng pin. Dẫu vậy, mức tăng kích thước 1,7% không tỷ lệ thuận hoàn toàn với thời gian sử dụng thực tế, bởi tổng thời lượng pin còn phụ thuộc mật thiết vào hiệu suất năng lượng của vi xử lý A20 Pro, tấm nền màn hình, chip modem viễn thông và thuật toán điều phối của hệ điều hành iOS.

Thu hẹp diện tích Dynamic Island và dời camera hồng ngoại

Một nâng cấp dễ nhận biết khác đến từ cụm Dynamic Island phía trước. Sau nhiều thế hệ giữ nguyên kích thước khoét màn hình, Apple đã thực hiện tinh giản đáng kể khu vực này trên màn hình iPhone 18 Pro.

Để thu nhỏ diện tích chiếm dụng của cụm Face ID và camera selfie, phần khoét dành cho camera hồng ngoại đã được dời hẳn vào góc màn hình. Giải pháp sắp đặt này tối ưu không gian hiển thị mặt trước, giúp giao diện trở nên thanh thoát hơn dù chưa loại bỏ hoàn toàn phần cắt khoét.

Thách thức sửa chữa và tác động đến linh kiện thay thế

Bên cạnh những cải tiến về mặt tản nhiệt và hiển thị, cấu trúc mới cũng đặt ra không ít rào cản cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa. Việc thay đổi bố cục các thành phần tinh vi, đặc biệt là cảm biến camera hồng ngoại tích hợp sâu, có thể tạo thêm rào cản kỹ thuật cho các đơn vị cung cấp màn hình linh kiện bên thứ ba.

Hiện tại, các lô hàng iPhone 18 Pro đầu tiên đã chính thức được chuyển tới người dùng đặt trước, đồng thời sản phẩm cũng đã xuất hiện trên kệ trưng bày của chuỗi cửa hàng Apple Store toàn cầu, mở đầu cho chu kỳ thương mại của dòng máy cao cấp này.