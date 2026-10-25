Tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm - Nam Ninh khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20’ (giờ Hà Nội), đến ga Đồng Đăng lúc 0h55’ và đến ga Nam Ninh lúc 10h6’ ngày hôm sau (giờ Bắc Kinh).

Đường sắt mở bán vé tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm - Nam Ninh năm 2027. Ảnh: VNR.

Chiều ngược lại, tàu xuất phát từ ga Nam Ninh lúc 18h5’ (giờ Bắc Kinh), đến ga Gia Lâm lúc 5h30’ sáng hôm sau (giờ Hà Nội).

Hành khách có thể mua vé trực tuyến trên website của ngành Đường sắt hoặc mua trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc.

Với hình thức trực tuyến, sau khi chọn ga đi, ga đến và ngày khởi hành, hành khách thực hiện đặt vé, thanh toán theo hướng dẫn.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống gửi biên lai thu tiền qua email hoặc cung cấp trên hệ thống. Biên lai này chỉ xác nhận giao dịch thanh toán, không thay thế vé tàu hợp lệ.

Để nhận vé, hành khách cần đến nhà ga ghi trên biên lai trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến ít nhất 1 giờ trước giờ tàu chạy, mang theo hộ chiếu, thị thực còn hạn và biên lai thu tiền đã nhận khi đặt vé trực tuyến.

Lịch chạy tàu. Ảnh: VNR.

Tàu khách liên vận quốc tế trên tuyến Gia Lâm (Hà Nội) - Nam Ninh (Trung Quốc) khai thác hàng ngày, sử dụng 4 - 5 toa giường nằm hai tầng. Giá vé từ ga Gia Lâm đến ga Nam Ninh hiện là 1.001.000 đồng, giữ nguyên so với mức giá đang áp dụng.

Tại ga Hà Nội, hành khách có thể mua vé nối chuyến từ Nam Ninh đi các ga Quế Lâm Bắc, Hoành Dương, Trường Sa, Trịnh Châu và Bắc Kinh Tây. Các chuyến tàu này xuất phát từ ga Nam Ninh vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần.

Ngành đường sắt Việt Nam chỉ bán vé chiều đi từ Gia Lâm đến Nam Ninh. Hành khách có nhu cầu đi chiều ngược lại từ Nam Ninh về Gia Lâm cần mua vé tại các nhà ga thuộc hệ thống đường sắt Trung Quốc.

Tuyến tàu khách liên vận Gia Lâm - Nam Ninh là lựa chọn cho hành khách muốn khám phá Trung Quốc bằng đường sắt.

Hành trình mang đến cơ hội trải nghiệm chuyến đi xuyên biên giới, ngắm cảnh dọc đường và kết nối với TP.Nam Ninh thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.