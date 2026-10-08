Mở 50 lớp tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê

Nông dân bản Ót Dầu, phường Chiềng Cơi tham gia tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng cà phê.

Tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm Open Foris Ground; cập nhật thông tin chủ sử dụng, vị trí, diện tích, hiện trạng sản xuất; khoanh vẽ ranh giới vùng trồng, ghi nhận tọa độ, chụp ảnh thực địa và đồng bộ dữ liệu về hệ thống quản lý, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, thực hành trực tiếp tại vùng trồng cà phê để nắm vững quy trình, kỹ năng và áp dụng vào quá trình khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu tại địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Chiềng Cơi hướng dẫn hộ dân xác định vị trí, khoanh vẽ diện tích, cập nhật dữ liệu vùng trồng cà phê.

Sau tập huấn, các địa phương sẽ triển khai rà soát, thu thập, cập nhật thông tin vùng trồng, phấn đấu hoàn thành 100% diện tích cà phê trước ngày 30/12/2026, làm cơ sở chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng bản đồ hiện trạng. Quá trình này sẽ bóc tách diện tích cà phê trên đất lâm nghiệp để khoanh vùng quản lý và hướng dẫn chuyển đổi cây trồng; đồng thời, kiên quyết phân luồng, không xuất khẩu sang thị trường EU đối với sản phẩm cà phê canh tác trên đất rừng.

Toàn tỉnh hiện có trên 44.000 ha cà phê, sản lượng gần 51.000 tấn. Việc chuẩn hóa thông tin vùng trồng, thực hiện truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Sơn La.